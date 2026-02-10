Hindustan Hindi News
गट हेल्थ से लेकर बीपी तक, रोज एक केला क्यों है जरूरी? फोर्टिस डॉक्टर से जानें

“An apple a day” की जगह अगर केला खाया जाए, तो भी सेहत को उतना ही फायदा मिल सकता है। फोर्टिस अस्पताल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि रोज केला खाने से गट हेल्थ और ब्लड प्रेशर कैसे बेहतर होता है।

Feb 10, 2026 05:53 pm ISTShubhangi Gupta
हम में से ज्यादातर लोग “An apple a day keeps the doctor away” वाली कहावत से परिचित हैं। लेकिन फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज (दिल्ली) के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वात्स्य के अनुसार, सेब की जगह अगर केला खाया जाए, तो यह कहावत उतनी ही सही साबित हो सकती है। दरअसल, केला गट हेल्थ के लिए सबसे आसान, सुरक्षित और फायदेमंद फलों में से एक माना जाता है।

केला एक ट्रॉपिकल फल है और इसे खाना बेहद आसान होता है। इसकी मोटी छिलके वाली त्वचा फल को सुरक्षित रखती है और इसे बिना किसी झंझट के कहीं भी खाया जा सकता है। यही वजह है कि केला बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सभी के लिए एक परफेक्ट स्नैक माना जाता है।

पोषण से भरपूर फल है केला

हेल्थलाइन के अनुसार, 118 ग्राम वजन वाले एक मीडियम साइज केले में लगभग 105 कैलोरी, पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन और बेहद कम फैट होता है। इसके अलावा केला पोटैशियम, विटामिन B6 और विटामिन C का भी अच्छा स्रोत है। ये सभी पोषक तत्व शरीर को एनर्जी देने के साथ-साथ इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।

गट हेल्थ के लिए क्यों है फायदेमंद?

डॉ. शुभम वात्स्य के अनुसार, केला गट के लिए सबसे फ्रेंडली फूड्स में से एक है। इसमें मौजूद रेजिस्टेंट स्टार्च और प्रीबायोटिक फाइबर आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देते हैं। ये बैक्टीरिया फाइबर को फर्मेंट करके ब्यूटिरेट जैसे शॉर्ट-चेन फैटी एसिड बनाते हैं जो आंतों की मरम्मत करने, सूजन कम करने और लंबे समय तक गट हेल्थ सुधारने में मदद करते हैं।

डॉक्टर यह भी बताते हैं कि कच्चे केले में एंटी-अल्सर गुण पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि केला पेट की अंदरूनी परत को सुरक्षा देता है और गैस्ट्रिक समस्याओं से बचाव करता है।

ब्लड प्रेशर को रखता है कंट्रोल में

  • केला सिर्फ पाचन ही नहीं, बल्कि दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें मौजूद पोटैशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही, केले में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं।

  • वेट मैनेजमेंट: डॉ. वात्स्य के अनुसार, अगर लोग तले-भुने स्नैक्स की जगह केला खाना शुरू करें, तो इससे ना सिर्फ वजन नियंत्रित रहता है बल्कि गट और दिल दोनों स्वस्थ रहते हैं।

रोजाना केला डाइट में कैसे शामिल करें ?

रोज सुबह नाश्ते में या दोपहर के बीच एक केला खाना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। यह एक आसान आदत है, जो लंबे समय में शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करती है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

