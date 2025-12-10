Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
90 year old prem chopra diagnosed with aortic stenosis cardiologists explain this silent heart condition
90 की उम्र में प्रेम चोपड़ा का ओपन हार्ट सर्जरी के बगैर बदला गया दिल का वाल्व, डॉक्टर ने बताय क्यों जरूरी है समय पर इलाज

संक्षेप:

Prem Chopra Suffered from silent heart condition: बॉलीवुड के फेमस विलेन प्रेम चोपड़ा 90 की उम्र में सीरियस हार्ट कंडीशन से जूझ रहे थे। जिसका बगैर चीरफाड़ के आपरेशन किया गया। जानें क्या है एरोटिक स्टेनोसिस, जिसका किया गया सफल इलाज।

Dec 10, 2025 03:19 pm IST
बॉलीवुड के फेमस विलन प्रेम चोपड़ा साइलेंटली दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। जिसका इलाज होने के बाद प्रेम चोपड़ा के दामाद एक्टर शरमन जोशी ने हेल्थ की अपडेट शेयर की है और डॉक्टरों को पूरे प्रोसेस के लिए धन्यवाद दिया है। दरअसल, कैप्शन में शेयर डिटेल में शरमन ने बताया कि प्रेम चोपड़ा को एओर्टिक स्टेनोसिस की गंभीर समस्या हो गई थी। जिसे ठीक करने के लिए डॉक्टरों को उनका TAVI यानी ट्रांसकैथेटर एरोटिक वाल्व इंप्लाटेंशन प्रोसिजर को करना पड़ा। यह एक आधुनिक तकनीक है, जिसमें बिना ओपन-हार्ट सर्जरी के खराब वाल्व को बदला जाता है। वाल्व के खराब होने की वजह से एरोटा में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। एरोटा मेन आर्टरी है जो दिल से बॉडी के बाकी पार्ट्स को ब्लड की सप्लाई करती है। इस पूरे इलाज को मुंबई के लीलावती अस्पताल में जयपुर के सीनियर इंटरवेंशनल कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रवीन्द्र सिंह राव ने किया।

क्या है एरोटिक स्टेनोसिस

एरोटिक स्टेनोसिस एक गंभीर समस्या है, जिसमे एरोटिक वाल्व पतला हो जाता है और पूरी तरह से खुलता नही है। इस पतले वाल्व की वजह से ब्लड का फ्लो ब्लॉक होने लगता है और शरीर के बाकी अंगों तक ठीक से नहीं पहुंचता। सीनियर इंटरवेंशनल कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिजीत बोरसे ने हेल्थ शॉट्स को बताया कि हार्ट एक हार्डवर्किंग मसल्स होती है जो बिना किसी रुकावट के काम करती है। लेकिन जब ब्लड का फ्लो कम हो जाता है तो हार्ट मसल्स कमजोर हो जाती हैं। अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो धमनियों में होने वाले संकुचन की वजह से गंभीर हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, यहां तक कि हार्ट फेलियर भी हो सकता है।

उम्र बढ़ने पर हो जाती है समस्या

उम्र बढ़ने पर लोगों में ये समस्या हार्ट वाल्व में कैल्शियम जमा होने की वजह से हो जाती है। समय के साथ ये कैल्शियम डिपॉजिट हार्ड हो जाता है और वाल्व को स्टिफ कर देता है। डॉक्टर बोर्स बताते हैं कि इससे वाल्व का पूरी तरह खुलना मुश्किल हो जाता है। ये एक फंसे दरवाजे की तरह है जिसे खोलने के लिए धक्का लगाना पड़ता है। और अगर ज्यादा कोशिश की गई तो इससे डैमेज हो सकता है।

एओर्टिक वॉल्व में सिकुड़न कब है गंभीर

जब किसी को सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द या बेहोशी होने लगे। तो ये गंभीर समस्या है। रिसर्च न्यूज इन हेल्थ के मुताबिक इस सिचुएशन में वाल्व हार्ट पर प्रेशर डालती है। जिसकी वजह से हार्ट फेलियर और लाइफ का रिस्क होता है। प्रेम चोपड़ा का इलाज करने वाले डॉ. राव ने बताया कि प्रेम चोपड़ा को इसके कारण सांस फूलना, कमजोरी और थकान की शिकायत बढ़ रही थी।अधिक उम्र की वजह से उनके लिए ओपन हार्ट सर्जरी जोखिमपूर्ण थी, इसलिए बिना सर्जरी के आधुनिक TAVI तकनीक से उनका वॉल्व बदला गया।

शुरुआती स्टेज में पता ना चलना है मुसीबत

धमनियों में संकुचन यानी सिकुड़ने का पता कई बार शुरुआती स्टेज पर नहीं चलता। काफी सारे लोगों में एरोटिक स्टेनोसिस के कोई लक्षण नहीं दिख पाते। जिसकी वजह से सही इलाज नहीं मिल पाता। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है कि मीडियम एरोटिक स्टेनोसिस के कोई लक्षण नहीं होते। जिसकी वजह से स्थिति गंभीर हो जाती है। हार्ट को ब्लड फ्लो मेंटेन करने के लिए वाल की मसल्स को मोटा कर लेता है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें

