गर्मी में पानी पीते वक्त ये 4 गलती, आयुर्वेदाचार्य ने बताया अक्सर करते हैं लोग
Mistakes with drinking water: गर्मी में प्यास बुझाने के लिए पानी बेहद जरूरी है। लेकिन केवल पानी पीते हैं तो आप भी उन 90 प्रतिशत लोगों में शामिल है। जो पानी पीते वक्त ये गलतियां दोहराते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में पीने के पानी के साथ ये 4 गलतियां ना करें।
तेज गर्मी शरीर में गर्मी और उससे निकलने वाले पसीने को बढ़ाती है। ऐसे में शरीर को हाइड्रेट करना जरूरी है। लेकिन हाइड्रेशन के लिए केवल पानी काफी नहीं। काफी सारे लोग अभी भी पानी पीने पर ही फोकस करते हैं। जबकि तेज धूप और गर्मी की वजह से लगने वाली प्यास खाली पानी से नहीं बुझती है और आमतौर पर लोग ये 4 तरह की गलती करते हैं। जिसकी वजह से ढेर सारा पानी पीने के बाद भी ना प्यास बुझती है और ना ही शरीर की गर्मी जाती है। आयुर्वेदाचार्य उमंग ने बताया कि ग्रीष्म ऋतु में पानी पीने के अलग नियम बताए गए हैं। जिसकी जानकारी ना होने से लोगों को पानी पीने के बाद भी ना ताजगी महसूस होती है, ना सिर का दर्द जाता है और ना ही प्यास बुझती है। तो आप भी जान लें कौन सी वो 4 गलतियां हैं जिन्हें पानी पीते वक्त नहीं करनी चाहिए।
फ्रिज का ठंडा पानी सीधे पीना
सबसे पहली गलती जो 90 प्रतिशत लोग करते हैं वो फ्रिज का ठंडा पानी सीधे पी लेते हैं। ये पानी कुछ समय के लिए गले और मुंह पर ठंडक देता हो लेकिन ये शरीर में पानी की कमी और प्यास बुझाने का काम ठीक से नहीं कर पाता। वहीं इतना ठंडा पानी केवल आपकी पाचन अग्नि को ठंडा कर देता है जिससे पाचन खराब होता है। वहीं इस ठंडे पानी को शरीर के टेंपरेचर यानी 37 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए भी एनर्जी का यूज करना पड़ता है। जबकि स्टडी में पाया गया है कि साधारण बिना फ्रिज वाला नल का पानी ज्यादा आसानी से शरीर की प्यास बुझाने और सेल्स में अब्जॉर्ब हो जाता है।
सादा पानी पीना
दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं सादा पानी पीना। जब शरीर से पसीना ज्यादा तेजी से निकल रहा हो तो उस वक्त सादा पानी आपके शरीर को हाइड्रेट नहीं करता। पसीने के साथ शरीर से सोडियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम भी निकल जाता है। ऐसे में केवल सादा पानी शरीर को हाइड्रेट नहीं कर पाता। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में छाछ, मट्ठा, नारियल पानी, गुलकंद वाला पानी नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है और शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करता है।
एक बार में ढेर सारा पानी पीना
गर्मी में प्यास बुझाने के लिए एक बार में ढेर सारा पानी गटक जाना काफी सारे लोगों की आदत होती है। जबकि ऐसा करने से प्यास नहीं बुझती है क्योंकि ये पानी सेल्स तक नहीं पहुंचता। और किडनी में एक साथ पानी की ज्यादा मात्रा ब्लड में सोडियम डाइल्यूट करने लगती है। जिससे थकान और कमजोरी लगती है। इसलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि दिनभर में थोड़ा-थोड़ा और थोड़े समय के अंतराल पर पानी पीना चाहिए।
कोल्ड ड्रिंक जैसे पैकेज्ड लिक्विड
गर्मी में प्यास बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक, सोडा ड्रिंक और दूसरे पैकेज्ड लिक्विड ड्रिंक को पीना पूरी तरह गलत है। ये ठंडी ड्रिंक भले ही कुछ समय के लिए लगे कि प्यास बुझा रही जबकि इससे पाचन अग्नि कम हो जाती है और शरीर में आम यानि टॉक्सिंस बढ़ते हैं। दरअसल, ड्रिंक में मौजूद शुगर को प्रोसेस करने के लिए सेल्स से पानी की जरूरत होती है जो शरीर को और ज्यादा डिहाइड्रेट करती है।
गर्मी में प्यास बुझाने के लिए क्या पिएं
अब सवाल है कि केवल पानी ना पिएं तो प्यास बुझाने के लिए क्या पिया जाए। तो इसका जवाब है-
- नारियल पानी
- सत्तू ड्रिंक
- गुलकंद का शरबत
- छाछ या मट्ठा
- नींबू पानी
- खस की पानी
- मिट्टी के घड़े का पानी
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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