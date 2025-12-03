Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थ90 percent of heart attacks begins with this 1 morning habit warns gastric surgeon it is not food or stress
खाना या स्ट्रेस नहीं 90 फीसदी हार्ट अटैक की शुरुआत बनती है सुबह की ये 1 बड़ी गलती, डॉक्टर ने किया वॉर्न

खाना या स्ट्रेस नहीं 90 फीसदी हार्ट अटैक की शुरुआत बनती है सुबह की ये 1 बड़ी गलती, डॉक्टर ने किया वॉर्न

संक्षेप:

Heart Attack Prevention: हार्ट अटैक के बढ़ते केसेज से आम जनता ही नहीं बल्कि हेल्थ एक्सपर्ट्स भी परेशान हैं। लोगों को अलर्ट करने के लिए डॉक्टर्स कई तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर करते हैं। अब एक डॉक्टर ने बताया है कि कौन सी आदत बड़ा खतरा है।

Wed, 3 Dec 2025 12:18 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हमारी हेल्थ कैसी है, इसका सीधा सा कनेक्शन हमारी आदतों से होता है। बैरियाटिक और मेटाबॉलिक सर्जन डॉक्टर दिनेश ठाकुर ने सुबह की जाने वाली वह गलती बताई है जो ज्यादातर लोग करते हैं। यह हार्ट अटैक की बड़ी वजह होती है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि इस गलती की वजह हाई ब्लड प्रेश, मेटाबॉलिक गड़बड़ी जैसी तमाम दिक्कतें होती हैं। आगे चलकर ये सब हार्ट के लिए मुसीबत बन जाती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खतरनाक है यह आदत

डॉक्टर दिनेश ठाकुर ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, 90% हार्ट अटैक्स की शुरुआत सुबह की एक आदत से होती है और ये खाना या स्ट्रेस नहीं है। सबसे बड़ा खतरा तब शुरू होता है जब आप जागने के बाद हिलते-डुलते नहीं हैं। ज्यादातर लोग बेड पर फोन उठाते हैं, या बैठ जाते हैं और सीधे उठकर तैयार होने लगते हैं। अगर आप बॉडी को कम हिलाए-डुलाएंगे तो इसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा।

क्या फायदे होंगे

इस आदत से धीरे-धीरे इंसुनलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। पेट में फैट इकट्ठा होगा। ब्लड प्रेशर हाई होगा। साइलेंट इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। मेटाबॉलिजम खराब हो जाएगा। इनसे कम उम्र में हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाएगा खासकर अगर आपका वजन ज्यादा है या मोटापा है।

क्या करें

सुबह सिर्फ 5 से 7 मिनट मॉर्निंग मूवमेंट करें, जैसे ब्रिस्क वॉक, स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज- ये सब सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिजम को एक्टिवेट करते हैं, शुगर के लेवल को स्थिर रखते हैं और आपके दिल को सुरक्षित रखते हैं। डॉक्टर ने बताया कि इंसान का वजन, मेटाबॉलिजम और दिल का गहरा कनेक्शन होता है। अगर सुबह के वक्त आपने इन एक्टिविटीज को फॉलो नहीं किया तो यह साइलंट खतरा बन सकता है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Heart Attack Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।