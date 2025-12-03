खाना या स्ट्रेस नहीं 90 फीसदी हार्ट अटैक की शुरुआत बनती है सुबह की ये 1 बड़ी गलती, डॉक्टर ने किया वॉर्न

संक्षेप: Heart Attack Prevention: हार्ट अटैक के बढ़ते केसेज से आम जनता ही नहीं बल्कि हेल्थ एक्सपर्ट्स भी परेशान हैं। लोगों को अलर्ट करने के लिए डॉक्टर्स कई तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर करते हैं। अब एक डॉक्टर ने बताया है कि कौन सी आदत बड़ा खतरा है।

हमारी हेल्थ कैसी है, इसका सीधा सा कनेक्शन हमारी आदतों से होता है। बैरियाटिक और मेटाबॉलिक सर्जन डॉक्टर दिनेश ठाकुर ने सुबह की जाने वाली वह गलती बताई है जो ज्यादातर लोग करते हैं। यह हार्ट अटैक की बड़ी वजह होती है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि इस गलती की वजह हाई ब्लड प्रेश, मेटाबॉलिक गड़बड़ी जैसी तमाम दिक्कतें होती हैं। आगे चलकर ये सब हार्ट के लिए मुसीबत बन जाती हैं।

खतरनाक है यह आदत डॉक्टर दिनेश ठाकुर ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, 90% हार्ट अटैक्स की शुरुआत सुबह की एक आदत से होती है और ये खाना या स्ट्रेस नहीं है। सबसे बड़ा खतरा तब शुरू होता है जब आप जागने के बाद हिलते-डुलते नहीं हैं। ज्यादातर लोग बेड पर फोन उठाते हैं, या बैठ जाते हैं और सीधे उठकर तैयार होने लगते हैं। अगर आप बॉडी को कम हिलाए-डुलाएंगे तो इसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा।





क्या फायदे होंगे इस आदत से धीरे-धीरे इंसुनलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। पेट में फैट इकट्ठा होगा। ब्लड प्रेशर हाई होगा। साइलेंट इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। मेटाबॉलिजम खराब हो जाएगा। इनसे कम उम्र में हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाएगा खासकर अगर आपका वजन ज्यादा है या मोटापा है।