Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थ9 amazing Health benefits of eating triphala in hindi
हर किचन में होना चाहिए त्रिफला, इसे खाने से सेहत को मिलते हैं 9 अद्भुत फायदे

हर किचन में होना चाहिए त्रिफला, इसे खाने से सेहत को मिलते हैं 9 अद्भुत फायदे

संक्षेप: हर भारतीय किचन के मसालों में त्रिफला का इस्तेमाल भी होता है। इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, फायबर, कैल्शियम, आयरन, नियासिन जैसे तत्व होते हैं। इसे खाने से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं।

Wed, 5 Nov 2025 02:07 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

किचन के मसालों में आपने त्रिफला जरूर देखा होगा। इसे खाने में डालने से स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ते हैं। ये तीन फलों अमलाकी, बिभीतकी, हरीतकी से बना है। त्रिफला का सेवन करने से सेहत को कई चमत्कारी फायदे मिलते हैं। इसका लोग चूरण भी खाते हैं। त्रिफला सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, इसे खाने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। चलिए आपको बताते हैं इससे होने वाले फायदों के बारे में।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1- त्रिफला खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। इससे पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे पेट दर्द, कब्ज, अपच, एसिडिटी नहीं होती। ये आंतों को साफ करने में मदद करता है और पेट में एसिड के उत्पादन को कंट्रोल में रखता है।

2- त्वचा पर कालापन हो गया है या फिर पोर्स बंद हो चुके हैं, तो त्रिफला के पाउडर का पानी पिएं। इसका सेवन करने से चेहरे पर निखार आता है और स्किन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं।

3- जिन लोगों को यूरिन इंफेक्शन ज्यादा होता है, उन्हें भी त्रिफला खाना चाहिए। इसका पानी भी पी सकते हैं। इससे पेट साफ रहता है और यूरिन इंफेक्शन नहीं होता।

4- त्रिफला को शरीर का डिटॉक्सीफायर माना जाता है। इसकी पानी पीने से शरीर में जमा गंदगी निकल जाती है और शरीर अंदर से पूरी तरह से साफ रहता है।

5- अगर आप मोटापे से परेशान हैं, तो त्रिफला का चूरण या इसके पाउडर का पानी पिएं। इसमें मौजूद फायबर वजन को कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है।

6- त्रिफला इम्यूनिटी बूस्टर भी माना जाता है। इसमें विटामिन सी और अन्य एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7- आंखों की सेहत के लिए भी त्रिफला पाउडर फायदेमंद होता है। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और अंदर से क्लीनिंग होती है।

8- हड्डियों की मजबूती के लिए भी आप त्रिफला खा सकते हैं। इसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है, जो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जोड़ों के दर्द में भी राहत दिलाता है।

9- अगर शरीर में किसी तरह की सूजन रहती है, तो आप त्रिफला के पाउडर का पानी पिएं। इससे शरीर की सूजन कम होती है।

ये भी पढ़ें:क्या आप तो नहीं पीते गलत तरीके से चाय? डॉक्टर ने बताएं नुकसान
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।