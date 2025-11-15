Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थ8 Weird yet effective ways to control your body
शरीर को तुरंत कंट्रोल करने के 8 अजीब लेकिन असरदार तरीके!
संक्षेप: हमारा शरीर कई बार ऐसे संकेत देता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते लेकिन कुछ छोटे और अजीब लगने वाले ट्रिक्स उसे तुरंत शांत, रिलैक्स या कंट्रोल कर सकते हैं।
Sat, 15 Nov 2025 12:02 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
आजकल सोशल मीडिया पर कई ऐसे बॉडी-हैक ट्रिक्स वायरल हो रहे हैं जो सुनने में अजीब जरूर लगते हैं लेकिन विज्ञान के अनुसार शरीर को तुरंत शांत करने और कंट्रोल करने में बेहद कारगर माने जाते हैं। ये तरीके शरीर की नर्वस सिस्टम, मसल एक्टिविटी, बैलेंस सेंसर और ब्रेन सिग्नल्स पर सीधा प्रभाव डालते हैं। आइए जानें 8 ऐसे अनोखे ट्रिक्स जो आपके रोजमर्रा के अनुभवों को तुरंत आसान बना सकते हैं।
- धीरे-धीरे नींद लाने के लिए रैपिड ब्लिंकिंग: लगातार तेजी से पलकें झपकाना आईलिड मसल्स को थका देता है और मस्तिष्क में उसी प्रकार के न्यूरल पैटर्न एक्टिव करता है जो नींद से पहले दिखाई देते हैं। यह दिमाग को आराम मोड में भेजने में मदद करता है।
- ठंडे पानी का स्प्लैश तनाव तुरंत कम करता है: चेहरे पर ठंडा पानी डालना 'डाइविंग रिफ्लेक्स' को सक्रिय करता है जिसमें वेगस नर्व तुरंत सक्रिय हो जाती है और हृदय गति कम होने लगती है। इससे तनाव और एंग्जायटी तुरंत कम होती है।
- नॉन-डॉमिनेंट हाथ से ब्रश करना दिमाग को तेज बनाता है: यह साधारण बदलाव मस्तिष्क का लचीलापन बढ़ाता है। नए न्यूरल पाथवेज सक्रिय होते हैं जिससे क्रिएटिविटी, फोकस और कॉग्निटिव स्ट्रेंथ बढ़ती है।
- भौंहों के बीच दबाव चक्कर में राहत देता है: इस हिस्से को दबाने से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स सक्रिय होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है। इससे आंतरिक कान का संतुलन तंत्र रीसेट हो जाता है और चक्कर आना कम हो जाता है।
- डायाफ्राम को तुरंत शांत करने का तरीका: कुछ खास breathing-in tricks phrenic और वेगस नर्व को एक साथ सक्रिय करते हैं जिससे हिचकी पैदा करने वाला रिफलेक्स टूट जाता है।
- सिरदर्द में लाइट कम करना और कानों की मसाज करना: तेज रोशनी दर्द बढ़ाती है जबकि ear massage cranial nerves को आराम देती है। साथ मिलकर ये माइग्रेन और तनाव सिरदर्द से तुरंत राहत प्रदान करते हैं।
- बगल के नीचे हल्का दबाव- ब्लॉक नॉस्ट्रिल में राहत: इस क्षेत्र पर हल्का प्रेशर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और विपरीत दिशा की नाक का एयरवे खुलने लगता है।
- पैरों की मसाज नींद और आराम बढ़ाती है: पैरों में तेल से मालिश सर्कुलेशन और मेलाटोनिन उत्पादन बढ़ाती है जिससे शरीर तुरंत रिलैक्स मोड में आ जाता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।