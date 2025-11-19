मसूड़ों की सूजन और ब्लीडिंग के लिए 8 सिंपल और असरदार रेमेडीज
संक्षेप: मसूड़ों से खून आना एक आम ओरल हेल्थ समस्या है जो अक्सर सूजन, संक्रमण या गलत ब्रशिंग आदतों के कारण होती है। समय पर ध्यान ना देने पर यह गंभीर मसूड़ों की बीमारियों का संकेत भी बन सकती है।
मसूड़ों से खून आना एक आम डेंटल समस्या है लेकिन कई बार लोग इसे हल्की परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। वास्तव में, यह मसूड़ों के संक्रमण, सूजन, प्लाक जमा होने, विटामिन की कमी या गलत ब्रशिंग तकनीक का संकेत हो सकता है। यदि समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यह मसूड़ों की बीमारी (Gingivitis) या गंभीर पीरियोडोंटल समस्या का कारण बन सकता है। अच्छी बात यह है कि शुरुआती चरण में कुछ घरेलू उपायों और सही ओरल केयर रूटीन के माध्यम से इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। रोजमर्रा की आदतों में हल्का सा बदलाव, पोषण पर ध्यान और सरल प्राकृतिक उपचार मसूड़ों को मजबूत बनाने के साथ ब्लीडिंग कम करने में मदद कर सकते हैं। यहां हम कुछ आसान और प्रभावी घरेलू उपायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिन्हें कोई भी बिना अतिरिक्त खर्च किए अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है।
- गुनगुने नमक के पानी से कुल्ला: नमक में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो मसूड़ों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को कम करने में मदद करते हैं। गुनगुना पानी मसूड़ों में रक्तसंचार बढ़ाता है और सूजन कम करता है। एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर दिन में 2–3 बार कुल्ला करें। यह उपाय शुरुआती स्टेज की जिंजिवाइटिस में काफी राहत देता है।
- हल्दी का पेस्ट: हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है जिसमें एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल दोनों गुण होते हैं। हल्दी मसूड़ों के संक्रमण को रोकने के साथ ब्लीडिंग को कम करती है। थोड़ी हल्दी में पानी या नारियल तेल मिलाकर पेस्ट बनाएं और मसूड़ों पर 5 मिनट लगाकर धो लें।
- लौंग का तेल: लौंग में मौजूद यूजेनॉल मसूड़ों के दर्द और खून को कम करने में बेहद प्रभावी है। यह मसूड़ों की संवेदनशीलता घटाता है और बैक्टीरिया को रोकता है। एक कॉटन बड को लौंग के तेल में डुबोकर मसूड़ों पर हल्के हाथ से 1–2 मिनट रगड़ें।
- विटामिन C का सेवन बढ़ाएं: विटामिन C की कमी से मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और आसानी से खून आने लगता है। संतरा, अमरूद, आंवला, नींबू, पपीता, कीवी और हरी सब्जियों का सेवन बढ़ाएं।
- एलोवेरा जेल: एलोवेरा मसूड़ों को ठंडक देकर उन पर जमा बैक्टीरिया को कम करता है। शुद्ध एलोवेरा जेल उंगली पर लेकर मसूड़ों पर 2–3 मिनट मसाज करें।
- सही ब्रशिंग तकनीक अपनाएं: हार्ड ब्रश मसूड़ों को नुकसान पहुंचाता है और ब्लीडिंग बढ़ाता है। सॉफ्ट-ब्रिसल टूथब्रश का इस्तेमाल करें। ब्रश करते समय 45° एंगल पर छोटे-छोटे स्ट्रोक्स लगाएं।
- धूम्रपान से दूरी: स्मोकिंग मसूड़ों की रक्त सप्लाई घटा देती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तंबाकू मसूड़ों की हीलिंग स्पीड कम कर देता है और ब्लीडिंग बढ़ाता है।
- ऑयल पुलिंग (नारियल तेल): ऑयल पुलिंग मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को चिपकाकर बाहर निकाल देता है। नारियल तेल में एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मसूड़ों की सूजन कम करते हैं। 1 चम्मच नारियल तेल को मुंह में 10–15 मिनट घुमाकर थूक दें।
