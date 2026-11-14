कमजोर हो रहा आपका मेटाबॉलिज्म, इन 8 लक्षणों से पहचानें और जानें रीसेट का तरीका

इन दिनों आपको एनर्जी की कमी महसूस होती है और आप हर वक्त सुस्त महसूस करते हैं, कमर का घेरा बढ़ने लगा है तो संभल जाएं ये सारे संकेत हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, जानें स्लो मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का तरीका।

मेटाबॉलिज्म शरीर के लिए जरूरी है क्योंकि यहीं वो प्रोसेस है जो आपके खाए हुए भोजन-पानी को पचाकर उसे एनर्जी में बदलती है। लेकिन एक उम्र के बाद अचानक से एनर्जी लेवल डाउन लगने लगता है। खासतौर पर जब आप 40 के करीब पहुंचने लगते हैं तो वजन बढ़ता है और साथ ही नींद, स्ट्रेस, मसल्स मॉस में फर्क नजर आने लगता है। आप पहले जैसे तेजी में सारे रूटीन के काम नहीं कर पाते, दरअसल इसका एक कारण मेटाबॉलिज्म का स्लो होना है। लेकिन समय रहते अगर छोटे बदलाव किए जाएं तो स्लो हो रहे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट किया जा सकता है और यहीं मेटाबॉलिज्म में बूस्ट ही वेट लॉस के प्रोसेस को भी आसान बना देगा। इन लक्षणों से जाने कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है।

बिना डाइट में बदलाव वजन बढ़ना अगर आपका वजन बगैर किसी डाइट में बदलाव के बढ़ रहा है। आप उसी रूटीन में और उसी मात्रा में हर दिन खाना का रहीं लेकिन वजन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा तो ये आपके स्लो मेटाबॉलिज्म का संकेत है। इससे पता चलता है कि शरीर को मिलने वाली एनर्जी कम हो गई है और वो फैट बनकर स्टोर हो रही। इसलिए अपने मूवमेंट,स्लीप पैटर्न और खाने की क्वालिटी पर फोकस करें।

वजन घटाना मुश्किल हो गया पहले आप थोड़े से वर्कआउट से ज्यादा वजन घटा लेती थीं। लेकिन अब आप घंटों जिम में पसीना बहाने के बाद भी मनमुताबिक रिजल्ट नहीं पा रहीं। अगर आपके शरीर में मसल्स कम हैं या फिर आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा है। तो जरूरत है कि अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करें।

पहले से कम स्ट्रांग महसूस करती हैं मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो मसल्स घटती है। मसल्स एनर्जी को यूज करती है और डेली मूवमेंट को सपोर्ट करती है। लेकिन जब मसल्स घट रही तो इसका मतलब है कि बॉडी से उसे पर्याप्त एनर्जी नहीं मिल रही है और मसल्स घटना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे आप खुद में ताकत कम महसूस करते हैं और रोज के काम भी मुश्किल लगने लगते हैं जैसे सीढ़ियां चढ़ना, छोटे-मोटे रोजमर्रा के वजन उठाना, या फिर किसी आसान वर्कआउट को करने में मेहनत ज्यादा लगना। इसलिए अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना जरूरी है, जिससे मसल्स दोबार से बिल्ड हो सकें।

कमर में बदलाव आपके कपड़े बाकी जगह से तो फिट हैं लेकिन कमर और पेट के पास से टाइट होना स्टार्ट हो गए हैं। समय के साथ हार्मोनल बदलाव, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टीविटी कम होना, नींद में दिक्कत, मसल्स लॉस होने लगता है। ऐसे में कमर के आसपास फैट जमा होने लगता है। खुद को कोसने की बजाय अपने रूटीन में बदलाव करना शुरू कर दें। जिससे कि समय रहते इन बदलावों को कम किया जा सके।

बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है जब शरीर को पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलती है तो बॉडी एक्टिव भी नहीं रह पाती है। हेल्दी बैलेंस मील खाने के साथ ही अपने स्लीप रूटीन का ध्यान रखना भी जरूरी है। हालांकि स्लो मेटाबॉलिज्म के अलावा थकान के लिए स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, लो आयरन, थायराइड को भी चेक करवाएं।

ठंड ज्यादा लगने लगी वैसे तो अगर ठंड ज्यादा लग रही तो इसके कई दूसरे कारण हो सकते हैं। लेकिन काफी बार देखा गया है कि स्लो मेटाबॉलिज्म वाले लोगों को भी ठंड ज्यादा लगती है क्योंकि स्लो मेटाबॉलिज्म में बॉडी इंटरनल हीट कम प्रोड्यूस करती है।

मसल्स टोन नहीं रह गई अगर आपके बॉडी में कोई खास बदलाव नहीं आए हैं और वो शेप में है लेकिन बाजू, पैर अब ज्यादा ढीले महसूस होते हैं और उनका शेप बिगड़ गया है तो ये स्लो मेटाबॉलिज्म का संकेत है।

रिकवरी मुश्किल हो जाती है जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो शरीर को वर्कआउट के बाद लंबी वॉक या फिर काम के बाद रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है। ये प्रोसेस स्लो हो जाता है और आपकी एक्टीविटी भी डिस्टर्ब होती है। जिससे लंबे टाइम में वजन बढ़ता है। इसलिए अपने स्लो मेटाबॉलिज्म पर काम करें और इसे बढ़ाएं।

स्लो मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट करें? स्लो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए इन सिंपल प्रोसेस को फॉलो करें।