मौसमी फूड खाने से होते हैं इतने सारे फायदे, जानने के बाद आप भी शुरू कर देंगे खाना

8 reasons why you need to change diet according to weather know benefits of seasonal foods

Benefits of eating seasonal foods: मौसम में मिलने वाली फल और सब्जियों को खाने के फायदे अगर जान लेंगे। तो आज से ही खाना शुरू कर देंगे। जानें ऐसे ही 8 बेनिफिट्स जो सीजनल फूड्स को खाने पर मिलते हैं। 

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 06:38 PM
आयुर्वेद के अनुसार हमेशा ऋतुओं के हिसाब से खानपान रखना चाहिए। लेकिन आजकल फल और सब्जियां सारे मौसम में बड़े ही आराम से मिल जाती है। क्योंकि इन्हें कोल्ड स्टोर में करके रखा जाता है। लेकिन अच्छी सेहत चाहते हैं तो हमेशा उन फल, सब्जी और अनाज को खाएं जो मौसम के अनुसार नेचुरल तरीके से उगती हों। सर्दी में आम खाने और गर्मियों में अमरूद खाने को मिल जाएं लेकिन इनका स्वाद तो सीजन में ही आता है। साथ ही ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इसलिए सीजन के हिसाब से खाने-पीने की चीजों में बदलाव जरूरी होता है।

सीजनल फल-सब्जियों में होता है न्यूट्रिशन

मौसमी फल और सब्जियों को खान से वो जरूरी न्यूट्रिशन शरीर को मिलते हैं जिनकी जरूरीत उस मौसम में होती है। वहीं आप केमिकल एक्सपोजर से दूर रह पाते हैं। क्योंकि बिना मौसम की सब्जियों और फलों को उगाने और रखने के लिए प्रिजरवेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जान लें आखिर क्यों मौसम के हिसाब से फल, सब्जी और अनाज खाना जरूरी है।

नेचुरल न्यूट्रिशन मिल जाते हैं

सबसे बड़ा फायदा सीजनल फल और सब्जी खाने का है ये नेचुरल तरीके से उगे होते हैं और इनमे नेचुरल विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे कि सर्दियों में जो संतरे मिलते हैं उनमे विटामिन सी ज्यादा होता है। वहीं गर्मियों में मिलने वाले खीरे में पानी की मात्रा नेचुरली ज्यादा होती है। जिससे ये डिहाइड्रेशन दूर कर सके। यहीं नहीं सीजनल फल-सब्जी खाने से शरीर को सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं।

सीजनल फल और सब्जी में ज्यादा स्वाद और फ्रेशनेस होती है

जब भी आप सीजनल फल और सब्जी को खाएंगे तो उसके स्वाद और टेक्सचर में अंतर देखने को मिलता है। जिससे न्यूट्रिशन भी ज्यादा रहता है। वहीं लंबे समय तक स्टोर कर रखे हुए फल और सब्जियों में न्यूट्रिनल वैल्यू गिरने लगती है और साथ ही उनका स्वाद और टेक्सचर भी काफी डिफरेंट रहता है।

डाइजेशन और इम्यूनिटी के लिए बेहतरीन है सीजनल

मौसम बदलन के साथ ही शरीर को अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। जैसे गर्मियों में जहां पानी और रसदार फलों की जरूरत महसूस होती है तो वहीं सर्दियों में गर्म तासीर वाले फल सब्जी खाना अच्छा होता है। गौर करेंगे तो पाएंगे कि जितने भी सीजनल फल और सब्जियां हैं वो मौसम के हिसाब से शरीर को जरूरी पोषण देते हैं। फिर चाहे वो सर्दियों में मिलने वाला पालक और बथुआ हो या फिर गर्मियों में मिलने वाले तरबूज और खीरा।

केमिकल एक्सपोजर होता है कम

जब भी आप सीजनल फल-सब्जी खाते हैं तो इससे केमिकल के प्रति एक्सपोजर भी कम होता है। बिना सीजन की सब्जियों और फलों को सुरक्षित रखने, उगाने, पकाने के लिए केमिकल का सहारा लिया जाता है। जबकि सीजन के फल और सब्जियों के साथ इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। बिना केमिकल के वो उग जाते हैं और साथ ही ज्यादा रख-रखाव की जरूरत नहीं पड़ती।

सीजनल फूड्स से डाइट में वैराइटी रहती है

साल के 365 दिन एक जैसा फूड बोर कर सकता है। जब हम सीजन के हिसाब से खाते हैं तो डाइट में थोड़ा वैराइटी रहती है। जो स्वाद में भी देखने को मिलती है। इससे ना केवल न्यूट्रिशन का बैलेंस रहता है बल्कि स्वाद भी बना रहता है।

लोकल फूड्स ट्रेडिशन से जोड़कर रखता है

जब आप लोकल, सीजन फूड्स को खाते हैं तो अपने कल्चर और ट्रेडिशन के साथ जुड़े रहते हैं। आपको कुछ ना कुछ नई बातें और पुराने किस्से फूड से जुड़े सुनने को मिलते हैं। जो तन के साथ मन को भी हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इंसान अपने कल्चर और हेरिटेज से जुड़ा हुआ महसूस कर पाता है।

पॉकेट फ्रेंडली

सीजनल फूड्स आसानी से और कम दाम में मिल सकते हैं। जो आपके बजट को भी गड़बड़ नहीं होने देंगे।

Health Tips Health Tips In Hindi

