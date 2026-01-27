कोलेस्ट्रॉल के लिए काल हैं ये 8 सुपरफूड्स, कम करने के लिए ऐसे खाएं, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया

संक्षेप: शरीर में गुड-बैड दोनों कोलेस्ट्रॉल होते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से नसों में प्लॉक बनने लगते हैं, जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा बढ़ाते हैं। चलिए बताते हैं किन चीजों को खाने से कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं।

कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा वसा तत्व होता है, जो हमारे शरीर के हर सेल में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल गुड और बैड दोनों टाइप के होते हैं और ये शरीर के अलग-अलग हिस्से में अपना काम करते हैं। शरीर खाना पचाने, विटामिन डी बनाने, हार्मोन बैलेंस करने के लिए अपने हिसाब से कोलेस्ट्रॉल बना लेता है। लेकिन जब हम कुछ ऑयली या अनहेल्दी खा लेते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल शरीर में ज्यादा हो जाता है। ऐसे में ये बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आ जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसेल्स (धमनियों) पर चिपक जाता है और ज्यादा बढ़ने पर ये प्लॉक जैसा जमा हो जाता है। धीरे-धीरे ये नसों को ब्लॉक करने लगता है और खून का दौरा कम करने से स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लोग कई तरह के मेडिकेशन का सहारा भी लेते हैं लेकिन आप नेचुरल तरीके से अपनी डायट से भी इसे कम कर सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह का कहना है कि कुछ फूड्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इन फूड्स को हर किसी को अपनी डायट में शामिल करना चाहिए।

कौन से फूड्स खाएं- 1- पपीता फल में पपीता जरूर खाएं। श्वेता शाह का कहना है कि पपीता कोलेस्ट्रॉल के लिए काल की तरह है। पपीता में विटामिन C, A, फोलेट, फाइबर और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। साथ ही इसमें पपेन होता है, जो पाचन के लिए बढ़िया माना जाता है। पपीता आप खाने के बाद या फिर ऐसे कभी भी खा सकते हैं, बस रात में खाने से बचें।

2- भिंडी सब्जी में भिंडी का सेवन करना कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करेगा। भिंडी में भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन C, K, और फोलेट (B9) पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, आयरन, पोटैशियम भी होता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। भिंडी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अच्छा ऑप्शन है।

3- हल्दी हर्ब्स की बात करें, तो हल्दी से बेस्ट कुछ भी नहीं। हल्दी सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करती बल्कि ये कई बीमारियों में फायदेमंद है। हल्दी खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, सर्दी, खांसी नहीं होती। इससे पाचन भी बेहतर होता है और टॉक्सिन्स बाहर होते हैं। हल्दी का पानी पी सकते हैं या फिर इसे आप खाने में खाएं।

4- गुड़हल का जूस बेस्ट जूस की बात की जाए, तो गुड़हल के फूल का जूस कोलेस्ट्रॉल के लिए काल माना जाता है। गुड़हल में विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट (एंथोसायनिन), और फ्लेवोनोइड्स जैसे तत्व होते हैं। ये तत्व बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और गुड को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इस जूस को आप सुबह या शाम कभी भी पिएं।

5- चिया सीड्स बेस्ट सीड्स में चिया सीड्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अच्छा ऑप्शन है। चिया सीड्स कई बीमारियों में फायदेमंद होता है और इसमें फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम होता है। ये वसा को कम करने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। चिया सीड्स पानी में भिगोकर पिएं।

6- बादाम नट्स खाते हैं, तो बादाम खाएं। बादाम न सिर्फ दिल-दिमाग के लिए अच्छा होता है बल्कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देता है। बादाम में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, फाइबर, स्वस्थ असंतृप्त वसा, विटामिन ई जैसे तत्व होते हैं। रोजाना 4-5 बादाम खाकर भी आप हेल्दी रह सकते हैं।

7- दालचीनी चाय दालीचीनी की चाय पीना न सिर्फ शुगर वालों के लिए अच्छा होता है बल्कि हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान लोग भी इसे पी सकते हैं। दालचीनी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और विटामिन (A, C, K, B-कॉम्प्लेक्स) भी भरपूर होती है।

8- बार्ले ग्रेन्स की बात आती है, तो बार्ले सबसे हेल्दी माना जाता है। बार्ले को हिंदी में जौ कहते हैं। जौ का आटा खाना शरीर और कोलेस्ट्रॉल के लिए हेल्दी होता है। जौ के आटे में फाइबर, विटामिन (B-कॉम्प्लेक्स), और खनिजों (आयरन, मैग्नीशियम) होता है।