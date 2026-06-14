वेजिटेरियन हैं तो स्प्राउट्स को ना करें इग्नोर, वेट लॉस ही नहीं डिटॉक्स भी करेगा बॉडी
Sprouts Benefits: अंकुरित अनाज यानि स्प्राउट्स को काफी सारे लोग खाना पसंद नहीं करते लेकिन ये कच्चा अनाज आपकी सेहत का असली दोस्त है। इसमे मौजूद प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स बॉडी को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। जानें 8 फायदे….
वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन के सोर्स काफी लिमिटेड रहते हैं। लेकिन स्प्राउट्स ऐसा फूड है जो ना केवल प्रोटीन की कमी को पूरा करता है बल्कि इसके मिनरल्स शरीर को और भी कई सारे फायदे पहुंचाते हैं। काफी सारे लोग स्प्राउट्स को इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि ये कच्चा अनाज उनके डाइजेशन को बिगाड़ सकता है। कारण है स्प्राउट्स का प्रोसेस, जिसमे अनाज को भिगोकर नम रखकर अंकुरित होने दिया जाता है। लेकिन अगर साफ-सफाई के साथ खाया जाए तो ये स्प्राउट्स सेहत के लिए वरदान हो सकता है। जानें स्प्राउट्स खाने के फायदे।
किन चीजों का बनता है स्प्राउट्स
सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि आखिर किन चीजों से स्प्राउट्स को बनाया जाता है। गेंहू, चना, मूंग, बाजरा मोठ को ज्यादातर लोग अंकुरित करके खाते हैं। कुछ लोग इसमे कुछ दाने मेथी को भी अंकुरित करके खाते हैं क्योंकि मेथी ब्लड शुगर कंट्रोल करने का अच्छा सोर्स है। अंकुरित अनाज में विटामिन ए, सी, ई और मिनरल्स भरपूर होते हैं। यहीं नहीं फाइबर, प्रोटीन, पोटैशियम और मैग्नीशियम की मात्रा भी अच्छी खासी होती है।
इम्यूनिटी बढ़ाता है
चूंकि स्प्राउट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी की मात्रा होती है जिससे ये बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। साफ-सफाई के साथ खाया जाए तो स्प्राउट आपको बीमार होने से बचाता है।
डाइजेशन इंप्रूव करता है
स्प्राउट्स में फाइबर की मात्रा होती है जो कब्ज के मरीजों के लिए असरदार है। वहीं इसमे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। जिससे डाइजेशन इंप्रूव होता है।
प्रोटीन का सोर्स
वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का सबसे आसान सोर्स है स्प्राउट्स। जिसे आप बगैर पकाए या किसी मेहनत के पा सकते हैं। प्रोटीन की मदद से शरीर में मसल्स को बिल्डअप करने में मदद मिलती है। यहीं नहीं ये शरीर में एनर्जी को भी मेंटेन रखता है।
वेट लॉस करने में मदद
स्प्राउट्स में कैलोरी की मात्रा बिल्कुल कम एक कप में लगभग 257 कैलोरी होती है। जो काफी कम होती है। इसी वजह से स्प्राउट्स वेट लॉस करने वालों के लिए हेल्पफुल होता है.
एनर्जी बूस्ट करता है
स्प्राउट्स को ब्रेकफास्ट में खाना पूरे दिन आपकी एनर्जी को बनाकर रखने में मदद करता है। इसमे फाइबर, प्रोटीन और एंजाइम्स होते हैं जो थकान को दूर कर एक्टिव रखते हैं।
बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है
फाइबर की मदद से शरीर में कब्ज की समस्या नहीं होती और टॉक्सिंस बॉडी से बाहर निकले हैं। जिससे हेल्थ को इंप्रूव होने में मदद मिलती है।
हड्डियां होती हैं मजबूत
स्प्राउट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की मात्रा होती है जो हड्डियों को मजबूती देने में मदद करता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।