अंधविश्वास नहीं! ये हैं आयुर्वेद द्वारा दी गई सलाह, दादी-नानी सालों से कर रही हैं फॉलो

दादी-नानी अक्सर कुछ चीजों को लेकर मना करती हैं, लेकिन बच्चे उन चीजों को अंधविश्वास कहकर इग्नोर कर देते हैं। हम यहां आयुर्वेद द्वारा दी गई कुछ सीख के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें दादी-नानी सालों से फॉलो कर रही हैं।

आयुर्वेद केवल बीमारियों का इलाज बताने का काम नहीं करता। बल्कि ये जीवन जीने की कला के सीखाता है। आयुर्वेद के अनुसार, दिन की शुरुआत सही ढंग से करना आधे रोगों को दूर कर देता है। जैसे सूर्योदय से पहले उठना मानसिक शांति और ऊर्जा के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा सुबह खाली पेट तांबे के बर्तन में रखा गुनगुना पानी पीना पाचन तंत्र को साफ करता है। इसी तरह की कई सलाह आपतो आयुरवेद में मिल जाएंगी। ऐसे में यहां कुछ ऐसी सलाहों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें दादी-नानी सालों से फॉलो कर रही हैं।

1) रात में हेयरवॉश न करना जब भी दादी-नानी या मम्मी ये सलाह देती हैं तो अक्सर बच्चे उन्हें ये कहकर चुप करा देते हैं कि वह अंधविश्वास नहीं मानते। जबकि ये कोई अंधविश्वास नहीं है। आयुर्वेद में माना जाता है कि गीले बालों के साथ सोने से कोल्ड बढ़ता है। बदलते मौसम के समय पर ये समस्या गंभीर हो सकती है।

2) सोने से पहले हल्दी दूध हल्दी वाला दूध सालों से दादी-नानी घर के बच्चों को पिलाती आ रही हैं। ये एक तरह का इम्यूनिटी शॉट साबित हो सकता है। हल्दी और गुनगुना दूध किसी भी तरह की रिकवरी में मदद करता है। ये पाचन के साथ आराम से सोने में मदद करता है।

3) पीरियड्स में आराम आयुर्वेद में पीरियड्स को उस नजर से देखा जाता है जब शरीर की एनर्जी धीमी हो जाती है और बॉडी को गर्मी और पोषण की जरूरत होती है। इस दौरान किसी तरह की कमजोरी तो नहीं होती लेकिन पीरियड्स से रिकवरी के लिए आयुर्वेद में आराम बताया गया है।

4) शैम्पू से पहले तेल आयुर्वेद के मुताबिक शैम्पू से पहले तेल लगाना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल की मालिश पोषण और ड्राईनेस को सपोर्ट करती है।

5) खाली पेट चाय आयुर्वेद में पाचन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए सुबह खाली पेट चाय पीने की जगह गुनगुना पानी पीना चाहिए।

6) बदलते मौसम में बदलें आदतें दादी-नानी और मम्मी बदलते मौसम को हमेशा ध्यान में रखती हैं। इस दौरान वह मानती हैं कि रूटीन, खाना और आदतों में बदलाव जरूरी होता है।

7) घर का खाना क्या आपने कभी दादी-नानी के मुंह से सुना है कि आज बाजार का खाना खाते हैं? नहीं, क्योंकि पुराने समय से ही फ्रेश, गर्म और घर के खाने को महत्व दिया जाता है।

8) पैर में तेल लगाकर सोना भले ही ये एक छोटी सी आदत है लेकिन बहुत ही आरामदायक साबित हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार पैरों में तेल लगाने की सलाह दी जाती है, ये रिलेक्सिंग होने के साथ बॉडी को सोने से पहले शांत करती है।