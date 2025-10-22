वेट लॉस के लिए पी रहे हैं ग्रीन टी तो हो जाएं सावधान, इन 7 लोगों को फायदा नहीं नुकसान पहुंचाती है ये चाय

संक्षेप: Green Tea Side Effects : सेहत के लिए इतनी फायदेमंद होने के बावजूद क्या आप जानते हैं 7 लोगों को बिना सोचे समझे ग्रीन टी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ग्रीन टी इन लोगों को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती है।

फिटनेस फ्रीक ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत ग्रीन टी पीकर करना पसंद करते हैं। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट (जैसे कैटेचिन), अमीनो एसिड (जैसे एल-थीनाइन), और विटामिन (जैसे ए, सी, ई, बी-कॉम्प्लेक्स) और खनिज (जैसे पोटैशियम, मैंगनीज और आयरन) इसे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद बनाते हैं। वेट लॉस जर्नी करने वाले लोगों के लिए तो ग्रीन टी डाइट का जरूरी हिस्सा मानी जाती है। सेहत के लिए इतनी फायदेमंद होने के बावजूद क्या आप जानते हैं 7 लोगों को बिना सोचे समझे ग्रीन टी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ग्रीन टी इन लोगों को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं किन लोगों को ग्रीन टी का सेवन करने से बचना चाहिए

इन 7 लोगों को ग्रीन टी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए प्रेग्‍नेंसी और ब्रेस्‍ट फीड‍िंग कराने वाली महिलाएं अगर आप प्रेग्‍नेंट हैं या बच्चे को ब्रेस्‍ट फीड‍िंग करवाती हैं तो ग्रीन टी का सेवन आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। गर्भावस्था के दौरान ग्रीन टी में मौजूद कैफीन का अधिक सेवन गर्भ में पल रहे शिशु के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वहीं, जो महिलाएं स्तनपान कर रही हैं, उन्हें भी ग्रीन टी का ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए।

एनीम‍िया रोगी एनीमिया से जूझ रहे लोगों को ग्रीन टी नहीं पीनी चाह‍िए। ये शरीर में आयरन के अवशोषण को कम कर देती है। दिन में दो कप से ज्यादा ग्रीन टी पीने से यह समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है।

माइग्रेन से पीड़ित सिर दर्द होने पर अक्सर लोग चाय, कॉफी या ग्रीन टी का सेवन करने लगते हैं। लेकिन जिन लोगों को पहले से ही माइग्रेन या बार-बार सिर दर्द की शिकायत रहती है, उन्हें ग्रीन टी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें मौजूद कैफीन माइग्रेन की समस्या को ट्रिगर करके सिर दर्द को बढ़ा सकता हैं।

एंग्जाइटी जिन लोगों को एंग्जाइटी की शिकायत रहती है, उन्हें ग्रीन टी का सेवन नहीं करना चाहिए। ग्रीन टी में मौजूद कैफीन की मात्रा एंग्जाइटी को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। जिससे व्यक्ति को दिल की धड़कन तेज होना और नींद न आना जैसी समस्याएं घेर सकती हैं।

पाचन संबंधी समस्याएं जिन लोगों को अक्सर गैस या एसिडिटी की समस्या रहती है, उन्हें ग्रीन टी का ज्यादा सेवन करने से परहेज करना चाहिए। ग्रीन टी में मौजूद टैनिन पेट में एसिड को बढ़ाकर एसिडिटी, गैस या अपच की समस्या को बढ़ा सकता है।

थायराइड की समस्या थायराइड की समस्या वाले लोगों को ग्रीन टी का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद कुछ तत्व थायराइड के कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। ग्रीन टी में कैटेकिन नामक तत्व मौजूद होता है, जिसका अत्यधिक मात्रा में सेवन करने पर थायराइड हार्मोन के उत्पादन में हस्तक्षेप हो सकता है। हालांकि, सीमित मात्रा में (दिन में 1-2 कप) इसका सेवन कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। थायराइड की दवा लेने के बाद कम से कम 30 मिनट तक ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए।