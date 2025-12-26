नाइट क्रेविंग का स्मार्ट इलाज, ये हेल्दी स्नैक्स खाएं बिना डर: डाइटिशियन की सलाह

Hindustan Hindi News
अक्सर माना जाता है कि रात में खाना वजन बढ़ाता है, लेकिन डाइटिशियन रुचि चावड़ा कहती हैं कि समस्या खाने के समय से नहीं, गलत फूड चॉइस से होती है। सही स्नैक्स वजन बढ़ाए बिना भूख कंट्रोल कर सकते हैं।

Dec 26, 2025 09:01 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
रात में भूख लगना बहुत से लोगों के लिए आम समस्या है। अक्सर यह डर रहता है कि अगर देर रात कुछ खा लिया तो वजन बढ़ जाएगा। लेकिन डाइटिशियन रुचि चावड़ा के अनुसार, वजन बढ़ने की वजह रात में खाना नहीं, बल्कि गलत चीजें खाना होता है। अगर सही और संतुलित स्नैक्स चुने जाएं, तो ना केवल भूख शांत होती है बल्कि मेटाबॉलिज्म भी संतुलित रहता है और ओवरईटिंग से बचाव होता है।

रात के समय शरीर को हल्का, पचने में आसान और पोषण से भरपूर भोजन चाहिए। बहुत ज्यादा शुगर या प्रोसेस्ड फूड ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं जिससे फैट स्टोरेज होता है और नींद भी प्रभावित होती है। इसलिए देर रात भूख लगे तो नीचे दिए गए हेल्दी स्नैक्स बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं।

  1. ग्रीक योगर्ट- ग्रीक योगर्ट हाई प्रोटीन वाला स्नैक है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। यह मिडनाइट स्नैकिंग और अनहेल्दी क्रेविंग को कंट्रोल करता है। साथ ही, इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन को भी बेहतर बनाते हैं।
  2. बादाम (5–6)- कम मात्रा में बादाम खाने से हेल्दी फैट्स और मैग्नीशियम मिलता है। यह ब्लड शुगर को स्थिर रखता है और रात में अचानक लगने वाली भूख को कम करता है।
  3. चिया पुडिंग- चिया सीड्स फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। दूध या प्लांट मिल्क में भिगोए गए चिया सीड्स सुबह तक फुलनेस बनाए रखते हैं और पाचन को सपोर्ट करते हैं।
  4. हल्दी वाला दूध- हल्दी वाला गर्म दूध ना केवल नींद सुधारता है बल्कि शरीर में सूजन कम करने और रिकवरी में भी मदद करता है। यह स्ट्रेस से जुड़ी भूख को शांत करने में उपयोगी है।
  5. सेब + पीनट बटर- सेब का फाइबर और पीनट बटर का प्रोटीन मिलकर मीठा खाने की क्रेविंग को कंट्रोल करता है और एनर्जी लेवल को स्थिर रखता है।
  6. बेरीज- बेरीज में शुगर कम और एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। ये डेजर्ट की इच्छा को बिना ज्यादा कैलोरी के पूरा करती हैं।
  7. एयर-पॉप्ड पॉपकॉर्न- बिना मक्खन और ज्यादा नमक के बने पॉपकॉर्न हल्के, लो-कैलोरी और पचने में आसान होते हैं। ये पेट को भरा हुआ महसूस कराते हैं।

नोट: डाइटिशियन रुचि चावड़ा के अनुसार, देर रात खाना वजन बढ़ाता नहीं बल्कि गलत फूड चॉइस वजन बढ़ाती है। अगर आप स्मार्ट स्नैक्स चुनते हैं, तो ना सिर्फ क्रेविंग कंट्रोल होती है बल्कि वजन और नींद दोनों संतुलित रहते हैं। इसके अलावा विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

