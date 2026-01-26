महिलाओं में बवासीर होने पर शरीर में दिखते हैं ये 7 लक्षण, डॉक्टर से जानें क्या खाएं और कैसे होगा इलाज

संक्षेप: Hemorrhoids Symtoms: बवासीर आज भी ऐसी बीमारी है, जिसके बारे में लोग बात करना नहीं चाहते। आजकल ये बीमारी महिलाओं में ज्यादा देखी रही है और इसका सीधा कारण है खराब लाइफस्टाइल। डॉक्टर से जानें इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं?

बवासीर (hemorrhoids) की बीमारी ऐसी है, जिसका सही समय पर इलाज न कराया जाए तो ये घातक बन सकती है। इस बीमारी के बारे में अब भी लोगों को बात करने में शर्म आती है और यही वजह है कि लोग इससे जूझते रहते हैं। कई बार पाइल्स की समस्या बढ़कर गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। 26 साल की एक लड़की ने 3 साल तक बवासीर समझकर बीमारी को नजरअंदाज किया और फिर उसे पता चला कि वह रेक्टम कैंसर था। डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि शरीर में आपको कोई भी लक्षण लंबे समय तक दिखे, तो फौरन चेकअप कराएं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बवासीर सिर्फ मर्दों को होता है, जबकि ये सच नहीं है। अब ये बीमारी औरतों में भी तेजी से बढ़ रही है। इसके शुरुआत में ही शरीर में कुछ लक्षण दिखने लगते हैं, जिन्हें जानना काफी जरूरी है। वरना ये बीमारी गंभीर हो जाएगी। चलिए बताते हैं बवासीर के क्या लक्षण होते हैं।

महिलाओं में क्यों होती है बवासीर चेन्नई के रेला अस्पताल के सीनियर डॉक्टर सी कोलनदसामी ने बताया कि आजकल की लाइफस्टाइल महिलाओं में पाइल्स की समस्या पैदा कर रहा है। कम फायबर युक्त खाना, कम पानी पीना, लंबे समय तक बैठे रहना, नो फिजिकल एक्टिविटी, कब्ज की समस्या ये सब चीजें पाइल्स को पैदा कर देती हैं। खासतौर पर जिन लोगों को कब्ज होता है, उन्हें बवासीर जरूर हो जाती है।

क्या हैं लक्षण -मल त्याग करने में दर्द होना।

-कई दिनों तक मल का न होना।

-मल त्याग करते समय खून आना।

-गूदे के पास मस्से निकलना।

-गूदे के पास खुजली-जलन की समस्या।

-मल के साथ बलगम जैसे रिसाव होना।

क्या है इलाज डॉक्टर के मुताबिक, आपको अपनी डायट में फायबर युक्त चीजें लेनी है। खूब पानी पीना शुरू करें और हरी-सब्जियां जरूर खाएं। लंबे समय तक बैठे ही न रहें, इससे भी दिक्कत बढ़ती है। कब्ज बना रहता है, तो सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना शुरू करें। अगर पाइल्स हो चुकी है और लगातार खून आ रहा है और दर्द है, तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं।