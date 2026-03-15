सुबह खाली पेट पिएं ये 7 हेल्दी ड्रिंक्स, डॉक्टर की सलाह- दिनभर रहेंगे एनर्जेटिक और सेहत भी रहेगी बेहतर

सुबह की शुरुआत अगर हेल्दी होती है, तो दिन भी अच्छा जाता है और शरीर में ताकत बनी रहती है। कई लोग सुबह नींबू या फिर मेथी पानी पीते हैं। इसमें कई ड्रिंक्स ऐसे हैं, जो शरीर को डिटॉक्स करते हैं और पाचन को मजबूत करते हैं। इनके फायदे फिजिशियन राजीव ने गिनाए हैं।

अगर सुबह की शुरुआत हेल्दी हो, तो पूरा दिन बेहतर और शरीर एनर्जेटिक बना रहता है। कई लोग सुबह उठते ही एक कप चाय पीने के शौकीन होते हैं, तो कुछ लोग हेल्दी ड्रिंक्स पीते हैं, जिससे स्वास्थ्य बेहतर हो सके। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, खाली पेट कुछ हेल्दी ड्रिंक्स पीने से पाचन तंत्र बेहतर होता है, शरीर डिटॉक्स होता है और इम्यूनिटी भी मजबूत बनती है। दिल्ली के वरिष्ठ फिजिशियन Dr. Rajeev Jayadevan का कहना है कि कुछ ऐसे मॉर्निंग ड्रिंक्स हैं, जिन्हें लोग सालों से पी रहे हैं और हेल्दी बने हुए हैं। बस ध्यान रखना है कि ये ड्रिंक्स आपके शरीर के हिसाब से हो और इन्हें आप सही मात्रा में पिएं। चलिए बताते हैं कौन से ड्रिंक्स आपको सुबह खाली पेट पीने चाहिए।

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1. गुनगुना नींबू पानी सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पीना बहुत फायदेमंद माना जाता है। यह शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है और पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा यह वजन कम करने में भी सहायक माना जाता है। नींबू में विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है, जो स्किन के लिए भी फायदेमंद होती है।

2. शहद और गुनगुना पानी गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर पीना भी एक हेल्दी ऑप्शन है। शहद में विटामिन बी, सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

3. जीरा पानी रात में एक चम्मच जीरा पानी में भिगो दें और सुबह इसे उबालकर या छानकर पी लें। जीरा पानी पाचन को बेहतर बनाता है और गैस या अपच की समस्या को कम करने में मदद करता है। अगर आप ब्लोटिंग, गैस, कब्ज की समस्या से परेशान हैं, तो ये अच्छा ऑप्शन है।

4. मेथी पानी मेथी के दानों को रात में पानी में भिगो दें और सुबह उस पानी को पी लें। यह ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद कर सकता है और पेट की समस्याओं से भी राहत दिलाता है। डायबिटीज के पेशेंट के लिए मेथी का पानी पीना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसे पीने से बालों को भी फायदा मिलता है।

5. नारियल पानी सुबह खाली पेट नारियल पानी पीना भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स होते हैं, जो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर आप सुबह उठकर नारियल पानी भी पी लेते हैं, तो ये भी काफी फायदेमंद होगा। जिन लोगों को सर्दी-जुकाम जल्दी होता है, वह इसे न पिएं। इसकी तासीर ठंडी होती है।

6. एलोवेरा जूस एलोवेरा जूस पाचन तंत्र के लिए काफी अच्छा माना जाता है। यह शरीर से टॉक्सिन्स निकालने और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसमें विटामिन (B, C, E) और खनिजों का अच्छा स्रोत होता है। एलोवेरा जूस आप सुबह पी सकते हैं। आजकल ये जूस मार्केट में मिलने लगा है।

7. आंवला जूस आंवला विटामिन C से भरपूर होता है और इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन A और बी-कॉम्प्लेक्स भी होता है। सुबह खाली पेट आंवला जूस पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और त्वचा-बालों के लिए भी ये फायदेमंद माना जाता है। आंवला जूस पीने से पेट से जुड़ी समस्याएं भी दूर रहती है।