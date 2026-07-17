दूध के साथ धीमा ‘जहर’ हैं ये 7 चीजें, आयर्वेदिक डॉक्टर ने बताए खाने के नुकसान!

दूध पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। लेकिन आयुर्वेद के मुताबिक कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन्हें दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। इन्हें विरुद्ध आहार कहा जाता है, जो पाचन पर तो खराब असर डालते ही हैं, साथ ही शरीर को कई बीमारियों का घर भी बना सकते हैं।

दूध को कंप्लीट फूड यानी संपूर्ण आहार माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी 12 जैसे और भी कई पोषक तत्व एक साथ ही मिल जाते हैं। रोजाना सोने से पहले एक गिलास दूध पीना आयुर्वेद में बहुत गुणकारी बताया गया है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं, जिन्हें दूध के साथ लेने से बचने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद में इन्हें विरुद्ध आहार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये फूड कॉम्बिनेशन पाचन पर बुरा असर डाल सकते हैं और कुछ लोगों में असहजता पैदा कर सकते हैं। जाने माने आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ रॉबिन शर्मा में एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ऐसी ही 7 चीजों के बारे में बताया है, जिन्हें दूध के साथ लेना पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। बच्चे हों या बड़े, ये कॉम्बिनेशन सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं।

दूध के साथ भूलकर भी ना लें ये 7 चीजें 1) दूध के साथ नमक नहीं लेना चाहिए डॉ रॉबिन कहते हैं कि दूध के साथ नमक या नमक वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। दरअसल दूध की तासीर ठंडी और मीठी होती है, वहीं नमक गर्म और खारा होता है। यही वजह है कि दोनों को साथ में लेने से पाचन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

2) दूध के साथ खट्टे फल लेना अवॉयड करें डॉक्टर के मुताबिक दूध के साथ खट्टे फल जैसे संतरा, मौसमी, अनानास, नींबू और अंगूर खाना अवॉइड करना चाहिए। ऐसा करने से कुछ लोगों को पेट में भारीपन, एसिडिटी और अपच की समस्या महसूस हो सकती है।

3) केले के साथ दूध का कॉम्बिनेशन बनाना शेक काफी लोग डेली बेसिस पर पीते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार दूध और केले का कॉम्बिनेशन सही नहीं माना जाता है। डॉ रॉबिन कहते हैं कि इन दोनों को साथ में लेने से पेट में भारीपन, अपच और ब्लोटिंग की शिकायत हो सकती है।

4) मछली के साथ दूध का सेवन ना करें डॉ रॉबिन कहते हैं कि मछली के साथ भी कभी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इन दोनों की तासीर विपरीत होती है, जहां मछली गर्म तासीर की होती है, वहीं दूध ठंडी तासीर का होता है। इन्हें साथ में लेने से स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं।

5) दही और खमीर वाली चीजें आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के अनुसार दूध के साथ दही, खासतौर से गर्म दही और खमीर वाली चीजें भी नहीं खानी चाहिए। इन दोनों को साथ लेने से पाचन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

6) दूध के साथ खरबूजा या तरबूज ना खाएं डॉक्टर कहते हैं कि तरबूज और खरबूजा पानी से भरपूर फल हैं, इन्हें दूध के साथ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दूध के साथ लेने पर पेट में भारीपन की शिकायत हो सकती है। वहीं कुछ लोगों को तो तुरंत उल्टी या दस्त होना भी शुरू हो सकते हैं।

7) मूली और दूध का कॉम्बिनेशन आयुर्वेद के अनुसार दूध के साथ मूली खाने से बचना चाहिए। डॉ रॉबिन कहते हैं कि बार बार मूली और दूध का कॉम्बिनेशन साथ में लेने से, स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही ये ऑटोइम्यून कंडीशंस को भी जन्म दे सकता है।

विरुद्ध आहार बार-बार लेने से क्या होता है? डॉक्टर कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन भले ही इतने नुकसानदायक ना लगें, लेकिन अगर लंबे समय से आप इन्हें लेते आ रहे हैं तो ये ऑटोइम्यून कंडीशंस को भी जन्म दे सकते हैं। ऑटोइम्यून रोग वे बीमारियां होती हैं, जिनमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्यून सिस्टम) अपने ही स्वस्थ ऊतकों और अंगों पर हमला करने लगता है।