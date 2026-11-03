सर्दियों में जरूर खाएं ये 7 चीजें, डॉक्टर ने बताए पेट और सेहत के लिए इनके फायदे

सर्दियों में हेल्दी फूड्स की भरमार आ जाती है और इन्हें डाइट में शामिल करने पर आप भी फिट और एक्टिव रह सकते हैं। गैस्ट्रो डॉक्टर ने बताया है कि कौन सी चीजें आपको हेल्दी रख सकती हैं।

सर्दियों का मौसम कई लोगों को काफी पसंद होता है और इसकी एक वजह होते हैं विंटर फूड्स। सर्दियों के मौसम में ठंड से बचने के लिए हम लोग गर्म कपड़े निकाल लेते हैं लेकिन सर्दी से शरीर को बचाने के लिए आपको डाइट भी बदलनी पड़ेगी। सर्दियों में कई तरह की सब्जियां-फल बाजार में आ जाते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं, जिन्हें खाने से आपका शरीर और पेट दोनों हेल्दी रहेंगे। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर ईशान शाह कहते हैं कि कुछ फूड्स ऐसे हैं, जो ना सिर्फ आपको सर्दी से बचाएंगे बल्कि पेट के लिए भी फायदेमंद रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कौन सी चीजें आपको सर्दियों में खानी हैं।

सर्दियों में खाएं ये 7 चीजें- 1. गुड़

सर्दियों में आप गुड़ को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। गुड़ की चाय पिएं या फिर ऐसे ही खाएं। गुड़ में आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। ये शरीर को एक्टिव रखने और मांसपेशियों को मजबूत रखने में मदद करते हैं। खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने की परंपरा काफी पुरानी है। इसमें मौजूद मिनरल्स इसे रिफाइंड चीनी से थोड़ा अलग बनाते हैं। हालांकि, गुड़ में भी शुगर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए लिमिट में ही खाएं।

2. तिल सर्दियों में तिल खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है, वहीं आयरन शरीर में खून बनाने के लिए जरूरी होता है। तिल खाने से शरीर को एनर्जी भी मिलती है। सर्दियों में आप तिल के लड्डू, चिक्की में इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

3. हरी पत्तेदार सब्जियां सर्दियों में पालक, मेथी, सरसों और बथुआ जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां खूब मिलती हैं। ये विटामिन A, विटामिन K, फोलेट, आयरन और फाइबर का अच्छा स्रोत हैं। इनमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर रखने और कब्ज की समस्या से बचाने में मदद करता है। वहीं, फोलेट शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए जरूरी है। इन सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करने से शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं।

4. घी

सर्दियों में घी भी डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। घी में फैट और विटामिन A, E और K जैसे फैट-सॉल्युबल विटामिन पाए जाते हैं। यह शरीर को एक्टिव रखने के साथ खाने में मौजूद फैट-सॉल्युबल विटामिन के अवशोषण में मदद करता है। घी में मौजूद ब्यूटिरेट नाम का शॉर्ट-चेन फैटी एसिड आंतों की सेहत से जुड़ा होता है। हालांकि, घी में सैचुरेटेड फैट और कैलोरी भी ज्यादा होती है, इसलिए इसे भी सीमित मात्रा में खाएं।

5. जड़ वाली चीजें

सर्दियों में गाजर, चुकंदर और शकरकंद जैसी जड़ वाली सब्जियां खूब मिलती हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं और शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाती हैं। गाजर में बीटा-कैरोटीन पाया जाता है, जिसे शरीर विटामिन A में बदलता है। यह आंखों और इम्यून सिस्टम के लिए फायदेमंद है। वहीं, शकरकंद में फाइबर, पोटैशियम और बीटा-कैरोटीन होता है। चुकंदर में फोलेट और प्राकृतिक नाइट्रेट पाए जाते हैं, जो ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

6. बादाम और अखरोट सर्दियों में बादाम और अखरोट को अपनी डाइट में शामिल करना भी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। बादाम में विटामिन E, प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट पाए जाते हैं। विटामिन E एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो बॉडी सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने में मदद करता है। वहीं, अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो दिल और दिमाग की सेहत के लिए फायदेमंद है। दोनों ही नट्स शरीर को एनर्जी देने और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं।

7. अंडा, चिकन और मछली सर्दियों में शरीर को प्रोटीन देना भी जरूरी है। इसके लिए अंडा, चिकन और मछली डाइट में शामिल करें। अंडे में हाई क्वालिटी प्रोटीन के साथ विटामिन B12 और विटामिन D जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। चिकन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जो मांसपेशियों की मरम्मत और उनकी ग्रोथ में मदद करता है। वहीं, मछली में प्रोटीन के साथ ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो दिल और दिमाग की सेहत के लिए फायदेमंद है। इन्हें आप जैसे भी खाएं लेकिन ज्यादा अधिक मात्रा में खाने से बचें।