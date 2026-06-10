दांतों को चुपके-चुपके खराब कर रही आपकी ये 7 आदतें, आज से ही छोड़ दें
7 Habits that damage your teeth secretly: दांतों में कीड़ा लगने या फिर कमजोर होने का कारण ज्यादातर लोगों की गलतियां होती है। अक्सर लोग दांतों के साथ लापरवाही करते हैं या फिर इतना ज्यादा साफ-सफाई करते हैं कि दोनों ही तरह से दांत डैमेज हो जाते हैं। जानें ऐसी ही 7 हैबिट तो दांतों को डैमेज कर रही।
दांतों की खराबी का कारण केवल सड़न या कीड़े ही नहीं होते। कई बार फ्रंट के दांत काले और बेहद गंदे पीले से दिखने लगते हैं। इसका कारण इंसान की कुछ आदतें होती हैं। दरअसल, जब तक दांतों में किसी तरह का दर्द या तकलीफ नहीं होती लोग दांतों को इग्नोर करते हैं। जबकि रोजमर्रा की कुछ आदतें धीरे-धीरे दांतों को अंदर की तरफ से खराब करती हैं। जिससे दांत कमजोर, पीले और सड़ना शुरू कर देते हैं। जानें कौन सी 7 आदतें हैं जिसे डॉक्टर्स हमेशा मना करते हैं।
टूथब्रश से बहुत ज्यादा और डीपली रगड़ना
कुछ लोग ब्रश को दांतों में बहुत ज्यादा और तेज-तेज काफी देर तक रगड़ते रहते हैं। ऐसा करने से दांतों की ऊपर परत जिसे इनैमल बोला जाता है वो निकल जाती है। जिससे दांतों में सेंसेटिविटी की समस्या भी होने लगती है।
दांतों से बोतल खोलना या फिर पैकेट फाड़ना
दांतों को केवल खाने का टूल समझना चाहिए। लेकिन काफी सारे लोग दांतों को कैंची, कैप ओपनर जैसा टूल भी समझ बैठते हैं। पैकेट के चिप्स फाड़ना, बोतल का ढक्कन दांत से खोलना, टेप काटना ऐसे कई काम करते हैं जिससे दांत फ्रैक्चर हो जाते हैं।
दिनभर खाते रहना
दिनभर स्नैक्स खाना, चाय-कॉफी पीना इन चीजों में मौजूद एसिड को दांतो में छोड़ देता है। जिससे दातों का इनैमल घिसता है और दांत कमजोर हो जाते हैं।
एसिडिक ड्रिंक पीना
सोडा, एल्कोहल जैसे ड्रिंक पीना भी एक बुरी आदत है, ये केवल हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि इसे पीने से दांतों को भी रिस्क रहता है। एसिडिक ड्रिंक ना केवल दांतों के इनैमल को नुकसान पहुंचाता है बल्कि कैविटी के रिस्क को भी बढ़ा देता है।
रात में दांतों किटकिटाना
रात को नींद में काफी सारे लोग दांत किटकिटाते हैं। ये आदत भी आपके दांतों को कमजोर करती है। यहीं नहीं दांत किटकिटाने की वजह से जबड़ों में भी दर्द बढ़ता है क्योंकि दांत घिसने से मसूड़े चोटिल हो जाते हैं।
खाने के फौरन बाद ब्रश करना
एसिडिक मील या फिर किसी भी तरह के खाने के फौरन बाद ब्रश करना दांतों को खराब करता है क्योंकि इससे दांतों की इनैमल कोटिंग की परत निकलतने लगती है। जो कि दांतों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी होती है।
फ्लॉसिंग ना करना
अगर आप ब्रश के साथ फ्लॉसिंग नहीं करते और दांतों के बीच में फंसे खाने के कणों को नहीं निकालते तो ये कण फंसकर प्लाक बन जाते हैं और इससे मसूड़ों के साथ ही दांतों के भी सड़ने का डर रहता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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