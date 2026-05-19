क्या आप भी फेंक देते हैं खरबूजे के बीज? शरीर को दे सकते हैं कई फायदे
Kharbuje ke Beej: खरबूजे की गिरी छोटे आकार की जरूर होती है, लेकिन इसमें कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। सही मात्रा में इसका सेवन शरीर को ऊर्जा देने के साथ कई स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने में मदद कर सकता है।
खरबूजा गर्मियों का एक बेहद पसंद किया जाने वाला फल है, लेकिन अक्सर लोग इसके बीजों को फेंक देते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि खरबूजे की गिरी यानी इसके बीजों का अंदरूनी हिस्सा पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है।
sखरबूजे की गिरी में प्रोटीन, हेल्दी फैट, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और कई जरूरी मिनरल पाए जाते हैं, जो शरीर को पोषण देने में मदद कर सकते हैं। यही वजह है कि इसे ठंडाई, मिठाइयों, शेक और कई हेल्दी रेसिपी में मिलाया जाता है। सही मात्रा में इसका सेवन शरीर को ऊर्जा देने, पाचन बेहतर रखने और गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाने में सहायक माना जाता है।
- शरीर को ऊर्जा देने में मददगार
खरबूजे की गिरी में प्रोटीन और हेल्दी फैट मौजूद होते हैं, जो शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने में मदद कर सकते हैं। गर्मियों में लोग अक्सर कमजोरी और थकान महसूस करते हैं। ऐसे में सीमित मात्रा में इसका सेवन शरीर को एक्टिव बनाए रखने में सहायक है।
- पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद
इसमें फाइबर पाया जाता है, जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखने में सहायक माना जाता है और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है। इसलिए कई लोग इसे हेल्दी डाइट का हिस्सा बनाते हैं।
- दिल की सेहत
खरबूजे की गिरी में मौजूद हेल्दी फैट और मैग्नीशियम दिल की सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। संतुलित मात्रा में सेवन शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद कर सकता है। हालांकि, इसे किसी इलाज का विकल्प नहीं माना जाता।
- हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद
इसमें मैग्नीशियम और दूसरे मिनरल पाए जाते हैं, जो हड्डियों के लिए जरूरी माने जाते हैं। नियमित और सीमित मात्रा में इसका सेवन शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद कर सकता है।
- प्रोटीन का अच्छा स्रोत
शाकाहारी लोगों के लिए खरबूजे की गिरी प्रोटीन का अच्छा विकल्प मानी जाती है। इसे दूध, स्मूदी, ठंडाई और मिठाइयों में मिलाकर आसानी से खाया जा सकता है। कई लोग इसे सूखे मेवों के साथ भी खाना पसंद करते हैं।
- गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद
गर्मी के मौसम में खरबूजे की गिरी से बनी ठंडाई काफी लोकप्रिय होती है। लोग मानते हैं कि यह शरीर को ठंडक और ताजगी देने में मदद कर सकती है। यही वजह है कि पारंपरिक गर्मियों के पेयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
- वजन कंट्रोल में सहायक
फाइबर और हेल्दी फैट की वजह से यह पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर सकती है। इससे बार-बार भूख लगने की समस्या कम हो सकती है और अनहेल्दी स्नैकिंग से बचने में मदद मिल सकती है।
खाने का सही तरीका क्या है?
खरबूजे की गिरी को भिगोकर, हल्का भूनकर या फिर मिठाइयों और ड्रिंक में मिलाकर खाया जा सकता है। कई लोग इसे सलाद या हेल्दी स्नैक्स में भी शामिल करते हैं।
ज्यादा सेवन क्यों नहीं करना चाहिए?
किसी भी चीज की तरह खरबूजे की गिरी का बहुत ज्यादा सेवन भी सही नहीं माना जाता। अधिक मात्रा में खाने से पेट भारी लगना, गैस और पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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