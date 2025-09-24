साधारण सर्दी-बुखार है या हो गई गंभीर बीमारी, कैसे करेंगे पता? 6 ways to identify whether it is common cold or early symptoms of serious disease, हेल्थ टिप्स - Hindustan
साधारण सर्दी-बुखार है या हो गई गंभीर बीमारी, कैसे करेंगे पता?

Signs your cold is getting worse: बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम और बुखार हो जाना बिल्कुल कॉमन बात है। अक्सर बॉडी का इम्यून सिस्टम इन बैक्टीरिया से लड़कर खुद से ठीक हो जाता है। लेकिन बॉडी में बुखार के साथ दूसरे लक्षण दिख रहे हैं तो समझे ये कॉमन कोल्ड के अलावा बीमारी हो सकती है।

Wed, 24 Sep 2025 10:10 AM
हल्का सा बुखा, छींकना, खांसना और नाक बहना बदलते मौसम में काफी सारे लोग इसकी चपेट में आते हैं। ज्यादातर केसेज में ये समस्या बिना किसी दवा के कुछ दिनों में सही हो जाती है। इसे आमतौ पर वायरल इंफेक्शन के तौर पर जानते हैं। जिसे बॉडी खुद से ही ठीक कर लेती है और लगभग एक हफ्ते में ये सही हो जाता है। लेकिन कई बार सर्दी लगने और बुखार होने की समस्या कॉमन कफ एंड कोल्ड नहीं होती बल्कि किसी दूसरी गंभीर बीमारी का लक्षण होती है। जिसके बारे में समय रहते पता करना जरूरी होता है। कई सारी मेडिकल रिसर्च में पता चला है कि फीवर , थकान, सीने में जकड़न और खांसी केवल कॉमन जुकाम के लक्षण नहीं होते। कई बार ये लक्षण निमोनिया, डेंगू, इंफ्लूएंजा, ब्रोंकाइटिस या साइनस इंफेक्शन के शुरुआती के लक्षण भी हो सकते हैं। इसलिए जानना जरूरी है कि आखिर कैसे पहचानें कि ये कॉमन जुकाम है या फिर इन गंभीर बीमारियों के शुरुआती लक्षण।

फीवर का टेंपरेचर

बॉडी हमें इंफेक्शन का सिग्नल जरूर देती है। जैसे बुखार का खास पैटर्न, लेवल और कितनी देर तक बुखार रहता है। ये सारे सीरियस इलनेस के सिग्नल होते हैं। अगर बुखार 102 डिग्री के ऊपर हो रहा है। और कई दिनों से हैं, बार-बार लौट आता है। तो इसका मतलब है कि ये कॉमन कोल्ड ना होकर गंभीर बीमारी है। जैसे बैक्टीरियल नियोमिना में हाई फीवर के साथ सीने में दर्द होता है।

बॉडी का रिस्पॉन्स

अगर 3-4 दिन में बॉडी में लक्षणों में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही। घरेलू इलाज बेकार साबित हो रहे हैं। बुखार बार-बार लौट रहा है। तो ये भी बीमारी का लक्षण हैं। जैसे कि बुखार लौटकर दोबारा से हो जा रहा लेकिन थोड़ा ठीक भी लग रहा है तो ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन के लक्षण होते हैं।

लक्षणों का पैटर्न

अगर कोई इंसान बीमार है तो उसे लक्षणों के पैटर्न से समझा जा सकता है कि कोई गंभीर बीमारी हो गई है। जैसे कि कॉमन कोल्ड होने पर वो धीरे से शुरू होता है और एक से दो दिन में अपने पूरे लक्षण दिखाता है। शरीर में दर्द, हाई फीवर, ठंड लगना डेंगू, इंफ्लूएंजा के भी लक्षण हो सकते हैं।

सांस लेना और सेंसेटिविटी

आक्सीजन का लेवल कम होना, सांस लेने में तकलीफ होना, कम सांस लेना, तेजी से सांस चलना फेफड़े की समस्या को इशारा करता है। न्यूमोनिया होने पर अक्सर ये लक्षण दिखते हैं।

कुछ अजीब से लक्षण

साधारण सर्दी-जुकाम के अलावा जैसे रैशेज, सिर में दर्द, कंफ्यूजन, उल्टी या डायरिया जैसी स्थिति है तो ये डेगू, सेप्सिस, के लक्षण भी हो सकते हैं।

कुछ लोगों को ज्यादा होती है तकलीफ

कुछ लोगों को सर्दी जुकाम की साधारण समस्या में भी बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। और देर से लक्षण सही होते हैं। ऐसे लोगों को समय पर मेडिकल एडवाइज लेकर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए।

