बच्चों को भी हो सकती हैं दिल से जुड़ी बीमारी, पेरेंट्स ये 6 संकेत बिल्कुल भी न करें नजरअंदाज!
ज्यादातर लोगों को लगता है कि दिल से जुड़ी बीमारी सिर्फ बड़ों को हो सकती है, बच्चों को नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बच्चे भी दिल से जुड़ी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। जिनके लक्षणों को नंजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।
हार्ट से जुड़ी बीमारी देश में तेजी से बढ़ रही है और इसी सीधा कनेक्शन हमारी खराब लाइफस्टाइल और खान-पान से है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि दिल से जुड़ी समस्याएं बड़े लोगों को होती हैं, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट। लेकिन आजकल बच्चों में भी हार्ट प्रॉब्लम्स आम हो चुकी हैं। हैदराबाद के कार्डियो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर प्रशांत पाटिल का कहना है कि कई बच्चों को जन्म से ही दिल से जुड़ी समस्याएं रहती हैं और कुछ को 5-7 साल में। ऐसे में जरूरी है कि आप बच्चों में दिखने वाले हर लक्षण पर ध्यान दें और उन्हें समय रहते सही इलाज दें। अगर बच्चे में 6 लक्षण दिख रहे हैं, तो हार्ट से जुड़ी समस्या हो सकती हैं, इसे पेरेंट्स इग्नोर न करें।
कौन सी बीमारी
बच्चों में दिल से जुड़ी जो बीमारी तेजी से बढ़ रही है, उसका नाम है Congenital Heart Disease (जन्मजात हृदय रोग)। ये बीमारी बच्चों में जन्म के समय से ही रहती है और फिर धीरे-धीरे बढ़ती रहती है लेकिन इसका पता कुछ सालों बाद चलता है। जन्मजात हृदय रोग यानी बच्चा जब पैदा होता है, तभी उसके दिल में कोई समस्या होती है, जैसे- दिल में छेद, वॉल्व का डैमेज होना, ब्लड वेसल्स में समस्या आदि। ये बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है और इसके कुछ लक्षण होते हैं। अगर सही समय पर इलाज या सर्जरी हो जाए, तब बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है। डॉक्टर का कहना है कि अगर बच्चे को सही समय पर इलाज मिल जाता है, तो जिंदगी लंबी हो सकती है। लेकिन इलाज में देरी होने पर विकास रुक जाता है और कई बार ये जानलेवा होता है।
बच्चों में हार्ट प्रॉब्लम के 6 लक्षण
1- नीले होंठ, जीभ और नाखून- बच्चे के नाखून, जीभ और होंठ का रंग बदलकर नीला सा हो रहा है, तो ये वार्निंग साइन हो सकता है। इस स्थिति में बच्चे को फौरन इलाज की जरूरत है।
2- जल्दी थकान- छोटा बच्चा है और ब्रेस्टफीडिंग के दौरान ही जल्दी थक जाता है या खेलते-खेलते थकान आ रही है, तो हार्ट से जुड़ी समस्या हो सकती हैं।
3- वजन कम बढ़ना- कुछ बच्चों का वजन कम बढ़ता लेकिन कुछ का बीमारी के कारण देर से बढ़ता है। अगर बच्चा सही से खाना खाता है लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा है। तो दिल से जुड़ी समस्या हो सकती है।
4- तेज सांस-धड़कन- अगर बच्चा तेज सांस ले रहा है और धड़कन भी तेज होती है, तो ये दिल कमजोर होने की निशानी है। ऐसे में आपको हार्ट चेकअप कराना चाहिए और बच्चे का ख्याल रखें।
5- जल्दी-जल्दी जुकाम- बच्चे को जल्दी-जल्दी जुकाम, खांसी होना और इसके कारण कमजोरी होना भी हार्ट कमजोर होने के लक्षण हो सकते हैं।
6- बेहोश होना- बच्चा बड़ा है और जल्दी थक रहा है या खेलते-खेलते बेहोश हो जाता है, तो ये गंभीर सिग्नल है उसके लिए हार्ट के लिए।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
