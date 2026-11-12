कच्चा नहीं पकाकर खाने से ज्यादा फायदा करती हैं ये 6 सब्जियां, सलाद बनाने से पहले जान लें
सलाद खाना फायदेमंद होता है क्योंकि इसमे सब्जियों को कच्चा और फ्रेश ही खाया जाता है। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें अगर थोड़ा सा पका लें तो ज्यादा फायदा पहुंचाएंगी। जानें कौन सी हैं ये सब्जियां
काफी सारी सब्जियों को कच्चा सलाद के तौर पर खाना हेल्दी माना जाता है। लेकिन सलाद में खाई जाने वाली कुछ सब्जियों के मामले में न्यूट्रिशन साइंस अलग बातें बताता है। कुछ सब्जियों को फ्रेश खाना अच्छा होता है तो वहीं कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें अगर हल्का सा गर्माहट दिया जाए तो उनमे मौजूद न्यूट्रिशनल सेल्स ब्रेक होते हैं और बॉडी में वो एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहीं नहीं कुकिंग की वजह से इसमे मौजूद ऐसे कंपाउड को एक्टीवेट करते हैं जो आयरन और कैल्शियम को शरीर में जाने से ब्लॉक करते हैं। इसलिए कुछ सब्जियों के ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन पाने के लिए उन्हें हल्का सा भुनना, उबालना या फिर पकाना पड़ता है। जिससे वेजिटेबल को खाने के फायदे बढ़ जाते हैं।
टमाटर
टमाटर को कच्चा सलाद में खाना हेल्दी है लेकिन जब आप इसे तेल में पकाकर खाते हैं तो इसके न्यूट्रिशन बढ़ जाते हैं। टमाटर को पकाने से लाइकोपिन, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है वो बढ़ता है। लाइकोपिन हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है और दूसरे हेल्थ इश्यू को भी कम करता है। इसीलिए टमाटर का सूप, पास्ता सॉस और टमाटर की करी सलाद में कच्चे टमाटर से ज्यादा फायदेमंद होती है।
गाजर
हर रोज गाजर खाने से आंख की रोशनी बढ़ेगी, ऐसा बचपन में कई बार सुना होगा लेकिन गाजर में मौजूद बीटा कैरोटिन जो पकाने से विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते। जब गाजर को पकाते हैं या रोस्ट करते हैं तो कड़क गाजर सॉफ्ट हो जाती है और शरीर में इस न्यूट्रिशन का अब्जार्ब्शन ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि गाजर आंखों की तेज रोशनी, ग्लोइंग स्किन और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। इसलिए गाजर को हल्का कुक करके खाना ज्यादा फायदेमंद है।
बेल पेपर्स
लाल, पीली शिमला मिर्च को बारीक काटकर अक्सर पिज्जा की टॉपिंग, बर्गर और दूसरी एक्जॉटिक खाने में मिलाया जाता है। लेकिन इन बेल पेपर्स को अगर हल्का सा रोस्ट करके या हल्का सा पकाकर खाते हैं तो इसमे मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे बीटा कैरोटिन और ल्यूटिन शरीर को मिलता है। जिससे आई हेल्थ को सपोर्ट मिलता है और मीठा रिच फ्लेवर आता है। इसलिए लाल-पीली शिमला मिर्च को कच्चा खाने की बजाय हल्का सा पकाकर खाना चाहिए।
बैंगन
बैंगन को तो ज्यादातर लोग पकाकर सब्जियां बनाकर ही खाते हैं। पकाने से ना केवल ये सॉफ्ट हो जाते हैं बल्कि इसमे मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स भी आसानी से शरीर में अब्जॉर्ब होते हैं। बैंगन की पर्पल स्किन में नासुनिन होता है जो पकाते समय छीलना नहीं चाहिए इसमे ढेर सारे न्यूट्रिशन होते हैं।
कद्दू
पका हुआ कद्दू जिसका कलर ऑरेंज सा हो जाता है उसमे बीटा कैरोटिन होता है और पकाने से ये और ज्यादा बढ़ जाता है। और, जब आप इसे खाते हैं तो इसके फायदे बढ़ जाते हैं। इसीलिए कद्दू को हल्का सा कुक करके या फिर सूप बनाकर खाना बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को ज्यादा अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इससे आंखों की सेहत और इम्यूनिटी बढ़ती है।
एस्पेरेगस
अगर आपने अभी कुछ दिन पहले ही एस्पेरेगस को खाना स्टार्ट किया है तो जान जाए कि ये सब्जी पकाकर खाना ज्यादा फायदेमंद होती है। हल्की सी कुकिंग इसे फाइबर्स स्टॉक्स को सॉफ्ट कर देती है। जिससे फेरुलिक एसिड बॉडी को ज्यादा आसानी से मिल पाता है। एस्पेरेगस को हल्का सा स्टीम करना सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना