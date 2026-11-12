कच्चा नहीं पकाकर खाने से ज्यादा फायदा करती हैं ये 6 सब्जियां, सलाद बनाने से पहले जान लें

सलाद खाना फायदेमंद होता है क्योंकि इसमे सब्जियों को कच्चा और फ्रेश ही खाया जाता है। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें अगर थोड़ा सा पका लें तो ज्यादा फायदा पहुंचाएंगी। जानें कौन सी हैं ये सब्जियां

काफी सारी सब्जियों को कच्चा सलाद के तौर पर खाना हेल्दी माना जाता है। लेकिन सलाद में खाई जाने वाली कुछ सब्जियों के मामले में न्यूट्रिशन साइंस अलग बातें बताता है। कुछ सब्जियों को फ्रेश खाना अच्छा होता है तो वहीं कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें अगर हल्का सा गर्माहट दिया जाए तो उनमे मौजूद न्यूट्रिशनल सेल्स ब्रेक होते हैं और बॉडी में वो एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहीं नहीं कुकिंग की वजह से इसमे मौजूद ऐसे कंपाउड को एक्टीवेट करते हैं जो आयरन और कैल्शियम को शरीर में जाने से ब्लॉक करते हैं। इसलिए कुछ सब्जियों के ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन पाने के लिए उन्हें हल्का सा भुनना, उबालना या फिर पकाना पड़ता है। जिससे वेजिटेबल को खाने के फायदे बढ़ जाते हैं।

टमाटर टमाटर को कच्चा सलाद में खाना हेल्दी है लेकिन जब आप इसे तेल में पकाकर खाते हैं तो इसके न्यूट्रिशन बढ़ जाते हैं। टमाटर को पकाने से लाइकोपिन, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है वो बढ़ता है। लाइकोपिन हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है और दूसरे हेल्थ इश्यू को भी कम करता है। इसीलिए टमाटर का सूप, पास्ता सॉस और टमाटर की करी सलाद में कच्चे टमाटर से ज्यादा फायदेमंद होती है।

गाजर हर रोज गाजर खाने से आंख की रोशनी बढ़ेगी, ऐसा बचपन में कई बार सुना होगा लेकिन गाजर में मौजूद बीटा कैरोटिन जो पकाने से विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते। जब गाजर को पकाते हैं या रोस्ट करते हैं तो कड़क गाजर सॉफ्ट हो जाती है और शरीर में इस न्यूट्रिशन का अब्जार्ब्शन ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि गाजर आंखों की तेज रोशनी, ग्लोइंग स्किन और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। इसलिए गाजर को हल्का कुक करके खाना ज्यादा फायदेमंद है।

बेल पेपर्स लाल, पीली शिमला मिर्च को बारीक काटकर अक्सर पिज्जा की टॉपिंग, बर्गर और दूसरी एक्जॉटिक खाने में मिलाया जाता है। लेकिन इन बेल पेपर्स को अगर हल्का सा रोस्ट करके या हल्का सा पकाकर खाते हैं तो इसमे मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे बीटा कैरोटिन और ल्यूटिन शरीर को मिलता है। जिससे आई हेल्थ को सपोर्ट मिलता है और मीठा रिच फ्लेवर आता है। इसलिए लाल-पीली शिमला मिर्च को कच्चा खाने की बजाय हल्का सा पकाकर खाना चाहिए।

बैंगन बैंगन को तो ज्यादातर लोग पकाकर सब्जियां बनाकर ही खाते हैं। पकाने से ना केवल ये सॉफ्ट हो जाते हैं बल्कि इसमे मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स भी आसानी से शरीर में अब्जॉर्ब होते हैं। बैंगन की पर्पल स्किन में नासुनिन होता है जो पकाते समय छीलना नहीं चाहिए इसमे ढेर सारे न्यूट्रिशन होते हैं।

कद्दू पका हुआ कद्दू जिसका कलर ऑरेंज सा हो जाता है उसमे बीटा कैरोटिन होता है और पकाने से ये और ज्यादा बढ़ जाता है। और, जब आप इसे खाते हैं तो इसके फायदे बढ़ जाते हैं। इसीलिए कद्दू को हल्का सा कुक करके या फिर सूप बनाकर खाना बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को ज्यादा अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इससे आंखों की सेहत और इम्यूनिटी बढ़ती है।