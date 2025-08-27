सीने का दर्द कहीं हार्ट अटैक तो नहीं? डॉक्टर से जानें कैसे करें पहचान

अक्सर हार्ट अटैक की शुरुआत सीने में तेज दर्द के साथ होती है। कई बार दर्द इतना भयानक होता है कि ऐसा लगता है मानों हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला। डॉक्टर ने ऐसी स्थितियों के बारे में बताया है, जब सीने में दर्द हार्ट अटैक की वजह से नहीं होता।

भारत में हार्ट अटैक के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जाहिर है लोगों में इसे ले कर चिंता भी है और थोड़ा डर भी। अब अक्सर हार्ट अटैक की शुरुआत सीने में तेज दर्द के साथ होती है। कई बार दर्द इतना भयानक होता है कि ऐसा लगता है मानों हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला। लेकिन चेस्ट पेन कई बार नॉर्मल भी होता है और उसके पीछे हार्ट अटैक के अलावा कोई दूसरा कारण छिपा हो सकता है। डॉक्टर विशाखा ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए ऐसी स्थितियों के बारे में बताया है, जब सीने में दर्द हार्ट अटैक की वजह से नहीं होता। अगर आप भी अक्सर सीने में उठते दर्द से डर जाते हैं या उसे ले कर कन्फ्यूज हैं, तो आपको ये जरूर जाना चाहिए।

खाना खाने के बाद उठे सीने में दर्द डॉक्टर विशाखा कहती हैं कि अगर खाना खाने के बाद आपके सीने में दर्द उठा रहा है, तो ये हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है। खाने के बाद सीने का दर्द, साथ में जी मिचलाना, उल्टी, डकार और पेट फूलने जैसी परेशानियां हो रही हैं, तो ज्यादा चांस हैं कि ये एसिडिटी या गैस का दर्द है। ये दर्द आमतौर पर चलने-फिरने के साथ कम होता है। जबकि हार्ट अटैक का दर्द बढ़ता जाता है। ऐसी स्थिति में आपको सौंफ या पुदीनहरा लेनी चाहिए।

एक खास जगह हो सीने में चुभन अगर आपको सीने में एक खास जगह, तेज चुभन जैसा दर्द उठ रहा है, तो काफी चांस हैं कि ये मांसपेशियों के खिंचाव वाला दर्द है। ऐसा दर्द आमतौर पर हिलने-डुलने या कुछ काम करने से और बढ़ जाता है। इसके ठीक विपरीत हार्ट अटैक का दर्द अधिक फैला हुआ होता है और दबाव या जकड़न जैसा महसूस होता है। ये दर्द कई बार हाथ, जबड़े या पेट जैसे अन्य हिस्सों में भी फैल जाता है।

हिलने-डुलने या सांस लेने से बढ़े सीने का दर्द डॉक्टर विशाखा कहती हैं कि अगर ज्यादा हिलने-डुलने या सांस लेने से सीने में दर्द बढ़ रहा है, तो ये हार्ट अटैक का दर्द नहीं है। आमतौर पर ये 'लंग लाइनिंग इन्फ्लेमेशन' या 'मस्क्युलोस्केलेटल इश्यूज' की वजह से हो सकता है। डॉक्टर कहती हैं कि हार्ट अटैक का दर्द एक समान ही होता है, वो सांस लेने या हिलने-डुलने से बढ़ता नहीं है।

तनाव के दौरान घबराहट होना कई बार स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से अचानक घबराहट होने लगती है और सीने में तेज दर्द होने लगता है। डॉक्टर कहती हैं कि ये दर्द भी आमतौर पर हार्ट से जुड़ा हुआ नहीं होता है। इसमें घबराहट के साथ सांस फूलने और सीने में दर्द उठना नॉर्मल है। ऐसा दर्द अपना ध्यान भटकाने और थोड़ा रिलेक्स करने पर अपने आप ठीक भी हो जाता है।

लगातार ना उठे सीने में दर्द डॉक्टर विशाखा कहती हैं कि अगर आपको कभी-कभी सीने में दर्द होता है या दर्द लगातार नहीं होता है, तो इसके पीछे भी कोई और वजह हो सकती है। ये दर्द आमतौर पर बढ़ता या घटता रहता है। इसके विपरीत हार्ट अटैक में एक समान दर्द होता ही और वो कम या ज्यादा नहीं होता।