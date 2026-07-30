सुबह उठते ही सिरदर्द क्यों होता है, ये 6 कारण तो नहीं? तुरंत जानिए
Morning Headache Causes: अगर सुबह उठते ही सिरदर्द या सिर भारी महसूस होता है, तो इसे इग्नोर ना करें। इसके पीछे नींद की कमी से लेकर शरीर में पानी की कमी और तनाव जैसी 6 वजहें हो सकती हैं।
रातभर की अच्छी नींद के बाद सुबह शरीर और दिमाग तरोताजा महसूस होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी सुबह सिरदर्द, भारीपन या थकान के साथ शुरू होती है, तो यह किसी सामान्य आदत या शरीर में हो रही गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। कई लोग इसे रोजमर्रा की परेशानी समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि बार-बार होने वाला सुबह का सिरदर्द आपके रूटीन से जुड़ी गलतियों की ओर इशारा कर सकता है।
नींद पूरी ना होना, समय पर खाना ना खाना, शरीर में पानी की कमी या मानसिक तनाव जैसी कई वजहें सुबह उठते ही सिरदर्द का कारण बन सकती हैं। अगर समय रहते इन कारणों को पहचान लिया जाए, तो इस परेशानी से काफी हद तक बचा जा सकता है। आइए जानते हैं सुबह उठते ही सिरदर्द या सिर भारी लगने की 6 आम वजहें।
1. पूरी और अच्छी नींद ना लेना
अगर आपकी नींद बार-बार टूटती है या आप देर रात तक जागते हैं, तो सुबह सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। अच्छी नींद ना मिलने से दिमाग को पूरा आराम नहीं मिलता, जिससे सुबह उठते ही सिर भारी लग सकता है। रोज एक तय समय पर सोने और जागने की आदत बनाएं।
2. शरीर में पानी की कमी
रातभर कई घंटों तक बिना पानी पिए रहने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। यही कारण है कि सुबह उठते समय सिरदर्द या चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। दिनभर पर्याप्त पानी पीने के साथ सुबह उठने के बाद भी एक या दो गिलास पानी पीने की आदत डालें।
3. देर से खाना खाना या खाली पेट सोना
अगर आप रात का खाना बहुत देर से खाते हैं या बिना कुछ खाए सो जाते हैं, तो सुबह शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। इससे सिरदर्द, कमजोरी और चिड़चिड़ापन हो सकता है। कोशिश करें कि रात का भोजन समय पर और संतुलित मात्रा में करें।
4. खर्राटे और रात में सांस लेने में परेशानी
कुछ लोगों को सोते समय खर्राटे आते हैं या सांस लेने में रुकावट होती है। इससे शरीर और दिमाग को पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिल पाती। इसका असर सुबह सिरदर्द, थकान और सुस्ती के रूप में दिखाई दे सकता है। अगर यह परेशानी अक्सर होती है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
5. जरूरत से ज्यादा चाय या कॉफी पीना
बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीने की आदत भी सुबह सिरदर्द की वजह बन सकती है। अगर शरीर रोज इसकी अधिक मात्रा का आदी हो जाए और समय पर ना मिले, तो सिरदर्द शुरू हो सकता है। इसकी मात्रा धीरे-धीरे कम करने की कोशिश करें।
6. तनाव और मानसिक दबाव
काम का दबाव, चिंता या किसी बात को लेकर लगातार तनाव में रहने से रात की नींद प्रभावित होती है। इसका असर अगली सुबह सिरदर्द और भारीपन के रूप में सामने आ सकता है।
कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?
- सिरदर्द कई दिनों तक लगातार बना रहे।
- दर्द बहुत तेज हो और रोज होने लगे।
- सिरदर्द के साथ उल्टी, धुंधला दिखना या चक्कर आए।
- दवा लेने के बाद भी आराम ना मिले।
- सिरदर्द के कारण रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगें।
नोट: सुबह उठते ही सिरदर्द होना हमेशा सामान्य बात नहीं होती। अगर यह परेशानी बार-बार हो रही है, तो अपनी दिनचर्या और खानपान पर ध्यान दें। अगर इसके बावजूद समस्या बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर सही कारण का पता लगाना सबसे जरूरी है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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