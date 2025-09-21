सोशल मीडिया पर बताई जा रही इन हेल्दी चीजों के प्रति बरतें सावधानी, न्यूट्रिशनिस्ट ने दूर किया मिथ 6 myths about healthy foods debunk by nutritionist know right way to consume, हेल्थ टिप्स - Hindustan
6 myths about healthy foods debunk by nutritionist know right way to consume

सोशल मीडिया पर बताई जा रही इन हेल्दी चीजों के प्रति बरतें सावधानी, न्यूट्रिशनिस्ट ने दूर किया मिथ

Myths debunk about healthy foods: सोशल मीडिया पर हेल्दी फूड्स की लंबी चौड़ी लिस्ट है। जिसे देखकर लोग इसे डाइट में शामिल कर लेते हैं। लेकिन खाने में सावधानी ना रखने की वजह से कई बार बीमार होने की नौबत आ जाती है। न्यूट्रिशनिस्ट ने ऐसे ही कुछ मिथ शेयर किए हैं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 11:11 AM
इन दिनों सोशल मीडिया पर हेल्दी रहने के ढेर सारे टिप्स बताए जाते हैं। हेल्दी फूड्स और अनहेल्दी फूड्स काफी सारी डेफिनेशन बता रखी है। लेकिन कई बार हेल्दी लगने वाले फूड्स सेहत को गंभीर तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। जिसकी वजह से बीमारियां चुपके से शरीर में जगह बना लेती हैं। और लोग सोचते हैं कि वो हेल्दी खाना खा रहे। ऐसे ही कुछ मिथ से जुड़े फैक्ट बता रही हैं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता गदरे। जिसे जानने के बाद आप अगली बार हेल्दी फूड्स खाते वक्त भी कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें।

देसी घी का इस्तेमाल तेल से अच्छा है

देसी घी हर हाल में तेल से बेहतर विकल्प है। लेकिन घी में सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा ज्यादा होती है और इसे बहुत ही लिमिटेड तरीके से खाना जरूरी होता है। दिनभर में एक से दो चम्मच घी शरीर के लिए पर्याप्त होता है। अगर आप घी में फ्राईंग और कुकिंग का काम करते हैं और हर फूड में घी डला होगा तो ये बॉडी के लिए ज्यादा हो जाएगा। नतीजा सैचुरेटेड फैट की मात्रा भी शरीर में ज्यादा होने पर लिपिड प्रोफाइल चेंज होगी और बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ जाएगा।

चीनी से अच्छा है कि गुड़ खाएं

बहुत सारे लोग चीनी के हार्मफुल इफेक्ट को जानने के बाद खाना छोड़ देते हैं। लेकिन मिठास बरकरार रखने के लिए गुड़, खांड, शहद, मेपल सीरप, पॉम शुगर, खजूर जैसी चीजों को खाना शुरू कर देते हैं। जबकि इन सारी चीजों से भी ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती है। और अगर किसी के बॉडी में ब्लड शुगर की मात्रा ज्यादा है तो उसके लिए सारी मीठी चीजें एक बराबर हार्मफुल है।

सादा नमक की बजाय सेंधा नमक खाना

हाई ब्लड प्रेशर रहता है या किडनी की समस्या है तो शरीर में सोडियम कम करने के लिए अक्सर लोग प्लेन नमक को छोड़कर सेंधा नमक यूज करने लगते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इन नमक में आयोडीन की मात्रा कम होती है और अगर आयोडीन शरीर में कम होगा तो हाइपोथायराइडिज्म का खतरा रहता है।

कच्चा सलाद ज्यादा फायदेमंद है

अगर वेट लॉस जर्नी पर है या हेल्दी रहना चाहते हैं तो अक्सर कच्ची सब्जियों को खाने की सलाह मिलती होगी। लेकिन कच्ची सब्जियां आसानी से नहीं पचती। हल्का सा पकाकर खाने से सब्जियों को पचाना आसान हो जाता है। साथ ही उनमे मौजूद ऑक्सलेट और पैथटेट्स भी खत्म हो जाते हैं।

वेजिटेबल जूस बेस्ट डिटॉक्स ड्रिंक है

डिटॉक्स ड्रिंक के नाम पर वेजिटेबल जूस पीना ठीक नही है। कच्ची सब्जियों के जूस पीने से उनमे मौजूद ऑक्सलेट किडनी स्टोन का हाई रिस्क पैदा कर देता है। सबसे अच्छा डिटॉक्स एल्कोहल और स्मोकिंग छोड़ना है।

एप्पल साइडर विनेगर से फैट लॉस होता है

एप्पल साइडर विनेगर खाने से फैट लॉस और डिटॉक्स नहीं होता और ना ही ये ब्लड शुगर मैनेज करता है। एप्पल साइडर विनेगर केवल सलाद की ड्रेसिंग के लिए यूज करना अच्छा होगा। वहीं खाली पेट इसे लेने से पेट में गैस बनने की समस्या होने लगती है।

