Women Health: महिलाओं में पोषण कमी, ये 6 जरूरी तत्व बनाते हैं शरीर को मजबूत!

Nutrition Deficiency in Women: महिलाओं के शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर महिलाएं अपने खानपान पर ध्यान नहीं दे पातीं। इसका नतीजा यह होता है कि शरीर में जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है। इन कमियों के कारण थकान, बाल झड़ना, हड्डियों में दर्द, त्वचा की चमक कम होना और हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। खासकर भारत में कई महिलाओं में आयरन, कैल्शियम और विटामिन D की कमी बहुत आम है। अगर इन पोषक तत्वों को सही मात्रा में नहीं लिया गया तो आगे चलकर यह गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कौन-से पोषक तत्वों की कमी महिलाओं में सबसे ज्यादा पाई जाती है और उन्हें आसानी से कैसे पूरा किया जा सकता है।