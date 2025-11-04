Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थ6 most common nutrient deficiencies in women and how to fix them
Women Health: महिलाओं में पोषण कमी, ये 6 जरूरी तत्व बनाते हैं शरीर को मजबूत!

Women Health: महिलाओं में पोषण कमी, ये 6 जरूरी तत्व बनाते हैं शरीर को मजबूत!

संक्षेप: भागदौड़ भरी दिनचर्या और गलत खानपान के कारण महिलाओं में अक्सर पोषण की कमी देखी जाती है आइए जानते हैं महिलाओं में पाई जाने वाली 6 सबसे सामान्य पोषक तत्वों की कमी और उन्हें पूरा करने के आसान उपाय।

Tue, 4 Nov 2025 10:23 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Nutrition Deficiency in Women: महिलाओं के शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर महिलाएं अपने खानपान पर ध्यान नहीं दे पातीं। इसका नतीजा यह होता है कि शरीर में जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है। इन कमियों के कारण थकान, बाल झड़ना, हड्डियों में दर्द, त्वचा की चमक कम होना और हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। खासकर भारत में कई महिलाओं में आयरन, कैल्शियम और विटामिन D की कमी बहुत आम है। अगर इन पोषक तत्वों को सही मात्रा में नहीं लिया गया तो आगे चलकर यह गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कौन-से पोषक तत्वों की कमी महिलाओं में सबसे ज्यादा पाई जाती है और उन्हें आसानी से कैसे पूरा किया जा सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
  1. आयरन की कमी
  • लक्षण: कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना, चेहरे पर पीलापन।
  • उपाय: हरी पत्तेदार सब्जियां, अनार, गुड़, बीन्स, मसूर दाल और चुकंदर का सेवन करें।
  • टिप: विटामिन C युक्त भोजन (नींबू, संतरा) के साथ आयरन लेना बेहतर अवशोषण में मदद करता है।

2. कैल्शियम की कमी

  • लक्षण: हड्डियों और दांतों में कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द।
  • उपाय: दूध, दही, पनीर, तिल, बादाम और सोया प्रोटीन का सेवन करें।
  • टिप: धूप में 15 मिनट रोज रहना भी हड्डियों को मजबूत बनाता है।

3. विटामिन D की कमी

  • लक्षण: जोड़ों का दर्द मूड स्विंग्स, थकान।
  • उपाय: सुबह की धूप, अंडे की जर्दी, मशरूम और फोर्टिफाइड दूध पिएं।

ये भी पढ़ें:क्या वाकई शादी के बाद स्तनों का आकार बढ़ता है? जानें क्या है सही जवाब

4. विटामिन B12 की कमी

  • लक्षण: हाथ-पैरों में झनझनाहट, याददाश्त की कमी, थकावट।
  • उपाय: डेयरी उत्पाद, अंडे, फोर्टिफाइड अनाज और सप्लीमेंट्स लें (डॉक्टर की सलाह से)।

5. फोलेट (Folate) की कमी

  • लक्षण: गर्भधारण में कठिनाई, थकान, एनीमिया।
  • उपाय: पालक, मेथी, एवोकाडो, चना और खट्टे फलों का सेवन करें।

6. ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी

  • लक्षण: त्वचा का रूखापन, मूड स्विंग्स, हृदय संबंधी समस्याएं।
  • उपाय: अलसी के बीज, अखरोट, चिया सीड्स और ओमेगा-3 सप्लीमेंट्स लें।

नोट: महिलाओं में पोषक तत्वों की कमी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। आयरन, कैल्शियम, विटामिन D, B12, फोलेट और ओमेगा-3 जैसे तत्वों की नियमित पूर्ति संतुलित आहार और धूप से संभव है। समय-समय पर ब्लड टेस्ट करवाएं और आहार में बदलाव से पहले डॉक्टर की सलाह लेना भी जरूरी है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Health Tips Healthy Lifestyle

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।