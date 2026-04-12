नेचुरल पेन किलर की तरह काम करती हैं रसोई में रखी 6 चीजें, दर्द से निपटने में मददगार

रसोईघर में कई तरह के मसालों और सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में 6 ऐसे मसालों के बारे में बता रहे हैं जो नेचुरल पेन किलर की तरह काम करते हैं। जानिए दर्द से निपटने में मददगार साबित होने वाली चीजें।

शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दर्द होना बहुत कॉमन है। जब ये दर्द असहनीय हो जाता है तो लोग पेन किलर का सहारा लेते हैं। पेन किलर दवाओं का मुख्य काम शरीर में होने वाले दर्द के संकेतों को रोकना या कम करना है। जब हमारे शरीर के किसी हिस्से में चोट लगती है या सूजन होती है तो वहां की कोशिकाएं कुछ खास केमिकल छोड़ती हैं, जो नसों के जरिए दिमाग तक दर्द का संदेश पहुंचाने का काम करती हैं। ज्यादातर पेन किलर्स उन केमिकल्स के उत्पादन को कम कर देते हैं। पेन किलर को कभी-कभी जरूरत पड़ने पर लेना ठीक है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ये शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसे में रसोई में रखी चीजें आपके काम आ सकती हैं। यहां 6 उन चीजों के बारे में बता रहे हैं जो अधिकतर भारतीय रसोई में होती हैं और दर्द निवारक का काम करती हैं।

1) हल्दी

सब्जी-दाल में इस्तेमाल होने वाली हल्दी में एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों के दर्द से निपटने में आपकी मदद करते हैं। ये सिरदर्द से निपटने के लिए बेहतरीन हैं।

2) अदरक

मसल्स में दर्द से निपटने के लिए अदरक बेस्ट है। ये माइग्रेन और जी मिचलाना से भी आराम दिलाता है।

3) लौंग

दांत में दर्द की समस्या से निपटने के लिए लौंग बेहतरीन है। इसे नेचुरल एनेस्थीसिया कहा जाता है जो इंफ्लामेशन को कम करने का काम भी करता है।

4) दालचीनी

जोड़ों के दर्द से निपटने के अलावा ये सर्कुलेशन को बेहतर बनाने और पीरियड्स क्रैम्प्स को कम करने का काम करता है।

5) काली मिर्च

काली मिर्ट इंफ्लामेशन कम करने में मददगार होती है। ये शरीर में उन केमिकल्स को कम करती है जो जोड़ों में सूजन और दर्द पैदा करते हैं।

6) लहसुन

एंटी इंफ्लामेटरी गुण होने के कारण लहसुन को आयुर्वेद में एक शक्तिशाली प्राकृतिक पेन किलर माना गया है। ये शरीर के दर्द से छुटकारा दिलाने में मदद करती है।