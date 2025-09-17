न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया किन चीजों को वो नहीं खातीं, किसी की भी सेहत कर सकते हैं खराब ये फूड्स
6 Worst Foods For Health: सेहतमंद रहना है तो कुछ फूड्स को खाना अवॉएड करना अच्छा होता है। जैसे न्यूट्रिशनिस्ट अमिता ने बताया कि वो इन 6 फूड्स को पूरी तरह से अवॉएड करती हैं क्योंकि इन्हें खाकर शरीर को फायदा नहीं होता, उल्टे नुकसान होना तय है।
रोजमर्रा की लाइफ में हम सब कुछ ऐसे फूड्स खा रहे हैं। जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं जाता कि ये हेल्दी है या अनहेल्दी। लगभग हर तीसरे या चौथे घर में इन चीजों की खपत तय रहती है। लेकिन इंस्टाग्राम पर न्यूट्रिशनिस्ट अनीता गदरे ने कुछ फूड्स के बारे में बताया है जिन्हें पर्सनली बिल्कुल नहीं खाती। वैसे ये 5 फूड्स केवल न्यूट्रिशनिस्ट ही नहीं हर हेल्दी रहने वाले इंसान को नहीं खाना चाहिए। आप भी जान लें ये 5 फूड्स कौन से हैं।
एनर्जी ड्रिंक्स
मार्केट में आजकल काफी तरह की एनर्जी ड्रिंक्स मिलती है। जिन्हें पीकर थकान और नींद को दूर किया जा सकता है। लेकिन ये एनर्जी ड्रिंक्स सेहत के लिए बहुत हार्मफुल हैं। इसमे हाई क्वांटिटी में मौजूद कैफीन कार्टिसोल लेवल को बढ़ाते हैं और सेहत के लिए नुकसानदेह हैं।
किसी भी तरह के डिटॉक्स जूस, वेजिटेबल जूस, डिटॉक्स बेवरेजेस
मार्केट में कई तरह की डिटॉक्स ड्रिंक मिलती है जो लिवर और किडनी को क्लीन करने का क्लेम करती हैं। वहीं सब्जियों और फलों से बने ड्रिंक्स भी न्यूट्रिशनिस्ट नहीं पीती हैं। उनका कहना है कि वो अपनी किडनी पर एक्स्ट्रा ऑक्सलेट का लेवल नहीं बढ़ाना चाहती है। इसलिए वो इन डिटॉक्स ड्रिंक्स को जरूरी नहीं समझती पीना।
लाल या हरे रंग मिले हुए फूड
न्यूट्रिशनिस्ट ने शेयर किया कि वो किसी भी ऐसे फूड्स को नहीं खाती जिसमे लाल या हरे रंग के आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया गया हो। काफी सारे फूड्स जैसे चिकन लॉलीपॉप, मंचूरियन जैसी डिशेज में कलर देने के लिए अक्सर रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे वो पूर तरह से अवॉएड करती हैं। दरअसल, कई सारी रिसर्च में पता लग चुका है कि आर्टीफिशियल फूड कलर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को न्योता दे सकते हैं। लाल रंग के कलर को खाने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। साथ ही डीएनए, प्रोटीन और लिपिड को नुकसान होता है।
नमकीन, भुजिया, फरसाण जैसे स्नैक्स
डीप फ्राईड स्नैक्स जैसे नमकीन, मठरी, भुजिया, फरसाण मार्केट में खूब बिकते हैं और लगभग हर घर में लोग इसे खाते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि वो इन स्नैक्स को कभी नहीं खाती क्योंकि इन फूड्स से उनकी बॉडी को कोई हेल्दी तत्व नहीं मिलते। डीप फ्राइड इन स्नैक्स में ट्रांसफैट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। जो हार्ट हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी की समस्या को पैदा करने के लिए कॉमन है।
व्हिप्ड क्रीम टॉपिंग और फ्रेश क्रीम
न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि वो केक या पेस्ट्री के ऊपर लगी व्हिप्ड क्रीम या ऐसे फूड्स जिसमे ये क्रीम वगैरह लगी होती हैं जैसे आइसक्रीम, कोल्ड कॉफी, शेक्स या डेजर्ट नहीं खाती। दरअसल, डेयरी क्रीम और व्हिप्ड क्रीम में अंतर होता है। व्हिप्ड क्रीम पॉम ऑयल से बनते हैं जो हार्ट के लिए अच्छे नहीं होते हैं।
फ्रूट जूस
इसके साथ ही न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि वो फलों का जूस पीने से ज्यादा फल खाना पसंद करती हैं। इन जूस में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है।
