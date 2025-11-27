जल्दी बुढ़ापा और बेहिसाब बीमारियां लाते हैं ये 6 फूड, आज ही करें डाइट से आउट

संक्षेप: Foods That Are Secretly Aging You Faster : सीके बिड़ला अस्पताल की न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. दीपाली शर्मा से जानने की कोशिश करते हैं कि डाइट में शामिल आखिर कौन-सी 6 चीजें हैं, जो व्यक्ति को जल्दी बूढ़ा बना सकती हैं।

Foods that speed up aging with diseases : बढ़ती उम्र तो प्राकृतिक है, लेकिन कई बार हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें, खासकर खाने-पीने की, इस प्रोसेस को और तेज कर देती हैं। इतना ही नहीं आपके स्वाद का ख्याल रखने वाला पसंदीदा भोजन कई बार स्किन, सेल रिपेयर, इंफ्लेमेशन और ऑर्गन्स की हेल्थ पर भी सीधा असर डालता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ फूड्स स्वाद में भले ही अच्छे हो लेकिन शरीर में पहुंचते ही कोलेजन तोड़ते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, और कई गंभीर बीमारियों के पैदा करने का कारण बनते हैं, जिससे चेहरे पर एजिंग के निशान जल्दी दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में आपको निरोग रखते हुए उम्र के असर को कम करने के लिए सीके बिड़ला अस्पताल की न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. दीपाली शर्मा से जानने की कोशिश करते हैं कि डाइट में शामिल आखिर कौन-सी 6 चीजें हैं, जो व्यक्ति को जल्दी बूढ़ा बना सकती हैं। साथ भी हेल्थ एक्सपर्ट से यह भी जानेंगे कि उम्र के बढ़ते असर को डाइट में किन चीजों को शामिल करके रोका जा सकता है।

1. अधिक चीनी और मीठी चीजें बहुत ज्यादा चीनी ग्लाइकेशन नाम की प्रक्रिया को बढ़ाती है, जिसमें शुगर त्वचा के प्रोटीन-कोलेजन और इलास्टिन, को खराब कर देती है। इससे स्किन ढीली, झुर्रियां और ग्लो कम होने लगता है। कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई, केक, बिस्किट, मीठा सीरियल , ये सब शुगर स्पाइक्स बढ़ाकर डायबिटीज और इंफ्लेमेशन का खतरा भी बढ़ाते हैं।

2. प्रोसेस्ड और तला हुआ खाना बर्गर, चिप्स, पकौड़े, फ्राईड स्नैक्स, इनमें ट्रांस फैट और खराब ऑयल्स होते हैं, जो सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और स्किन व रक्त वाहिकाओं (blood vessels) को कमजोर करते हैं। फ्राईड फूड्स में बनने वाले AGEs (Advanced Glycation End Products) शरीर को तेजी से एज करते हैं और हार्ट डिसीज का खतरा बढ़ाते हैं।

3. रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट का अधिक सेवन बेकन, सॉसेज, हॉट डॉग जैसे प्रोसेस्ड मीट और ज्यादा पका हुआ रेड मीट इंफ्लेमेशन बढ़ाते हैं। इसमें नाइट्रेट्स और सैचुरेटेड फैट होते हैं, जो DNA को नुकसान पहुंचाकर सेल एजिंग तेज कर सकते हैं। रेड मीट की अधिक सेवन कैंसर और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ा सकता है।

4. शराब अल्कोहल स्किन को डीहाइड्रेट कर देती है, जिससे त्वचा में झुर्रियां और रूखापन बढ़ता है। यह शरीर से विटामिन ए और सी कम कर देती है, जो कोलेजन बनाने के लिए जरूरी होते हैं। अधिक शराब का सेवन लिवर को भी कमजोर कर देता है, जिससे डिटॉक्स स्लो हो जाता है, और यही एंटी-एजिंग का बड़ा कारण बनता है।

5. अधिक नमक वाला खाना बहुत ज्यादा नमक पानी रोके रखता है, त्वचा को डल बनाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। इससे हृदय और रक्त वाहिकाएं जल्दी बूढ़ी होती हैं। पैकेज्ड सूप, अचार, नमकीन, चिप्स में छुपा हुआ सोडियम ज्यादा होता है।

6. आर्टिफिशियल स्वीटनर और डाइट सोडा डाइट सोडा ‘हेल्दी’ नहीं होता! ये गट माइक्रोबायोम खराब करते हैं, जिससे इंफ्लेमेशन, वजन बढ़ना और मेटाबॉलिक दिक्कतें हो सकती हैं। स्वस्थ आंत (gut) ही यंग स्किन और इम्यूनिटी का आधार है।

तो क्या खाएं? (Healthy Alternatives) एजिंग को धीमा करने के लिए ऐसे फूड चुनें-

- ताजे फल-सब्जियां

- बादाम, अखरोट, सीड्स

- ओमेगा-3 (मछली, फ्लैक्ससीड)

- होल ग्रेन्स

- ऑलिव ऑयल, ग्रीन टी

- रोज पर्याप्त पानी का सेवन