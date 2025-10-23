Hindustan Hindi News
स्पर्म काउंट और सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए खाएं ये चीजें

स्पर्म काउंट और सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए खाएं ये चीजें

संक्षेप: स्पर्म काउंट लो होने से फर्टिलिटी पर असर होता है। स्पर्म काउंट और क्वालिटी सुधारने के लिए पुरुष कई तरह की दवाई लेते हैं लेकिन आप अपनी डायट में कुछ चीजों को शामिल कर इसे सुधार सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको क्या खाना चाहिए।

Thu, 23 Oct 2025 05:03 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
इनफर्टिलिटी की समस्या आजकल हर दूसरा पुरुष झेल रहा है। इसका सीधा कारण है लो स्पर्म काउंट। गलत खान-पान, लाइफस्टाइल के कारण स्पर्म काउंट लो हो रहा है और इसका असर बच्चे पैदा करने में पड़ता है। शराब, सिगरेट, मोटापा जैसे बड़े कारणों से भी स्पर्म काउंट और क्वालिटी कम हो जाता है। स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए पुरुष कई तरह की दवाइयां लेते हैं लेकिन उससे जल्दी असर नहीं होता। आपको स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए कुछ चीजों को अपनी डायट में जरूर शामिल करना चाहिए। चलिए बताते हैं क्या खाने से पुरुषों का स्पर्म काउंट बढ़ सकता है।

अखरोट

अखरोट ऐसा ड्राई फ्रूट्स है, जो दिमाग को तेज करता है। साथ ही ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है और उसकी क्वालिटी को सुधारता है। अखरोट आप पानी-दूध में भिगोकर खा सकते हैं। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड और अन्य तत्व होते हैं।

केला

पोटैशियम, आयरन, विटामिन बी6 से भरपूर केला स्पर्म काउंट बढ़ाता है और क्वालिटी को बेहतर करता है। केला पुरुष ऐसे ही खा सकते हैं या फिर दूध के साथ ले सकते हैं।

पंपकिन सीड्स

प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, विटामिन K और E से भरपूर कद्दू के बीज भी पुरुषों को खाने चाहिए। ये न सिर्फ स्पर्म काउंट बढ़ायेगा बल्कि आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगा।

कद्दू के बीज

अनार

अनार में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे अच्छे तत्व होते हैं। ये पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ावा देता है, जिससे स्पर्म काउंट बढ़ता है। अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शुक्राणु डीएनए की सुरक्षा करता है।

टमाटर

टमाटर आप सब्जी में खाते होंगे और अब इसे सलाद में खाना शुरू कर दें। टमाटर में लाइकोपीन होता है, जो स्पर्म काउंट को बढ़ाता है।

हरी सब्जियां

पालक, सोया, मेथी, बथुआ जैसे हरे साग वाली सब्जियों को जरूर खाएं। इन सब्जियों में फोलेट होता है, जो स्पर्म काउंट का उत्पादन करने में मदद करता है।

