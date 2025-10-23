Hindustan Hindi News
आंवला खाने से होते हैं 6 गजब के फायदे, जानें खाने का सही तरीका
आंवला खाने से होते हैं 6 गजब के फायदे, जानें खाने का सही तरीका

संक्षेप: सर्दी शुरू होते ही आंवला बाजार में मिलने लगता है। ये कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आंवला में विटामिन्स, प्रोटीन जैसे कई जरूरी तत्व होते हैं, इसे खाने से पेट, बाल, त्वचा संबंधी कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। चलिए आपको आंवला खाने के फायदों और इसे खाने के तरीका बताते हैं।

Thu, 23 Oct 2025 04:16 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों के मौसम में बाजार में आंवला खूब बिकने लगता है। लोग इसकी चटनी, अचार, मुरब्बा बनाकर खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे ही नमक लगाकर खा लेते हैं। आंवला न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि बाल और स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है। आंवला में विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और कैरोटीन जैसे तत्व होते हैं। ये तत्व सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। चलिए आपको आंवला खाने के फायदों के बारे में बताते हैं।

सफेद बाल

आंवला खाने से असमय सफेद हो रहे बालों से छुटकारा मिलता है। इससे बालों की अन्य समस्याएं जैसे झड़ना, टूटना, स्कैल्प इंफेक्शन में भी फायदा होता है।

मजबूत हड्डियां

आंवला कैल्शियम से भरपूर होता है। ऐसे में इसे खाने से शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती और हड्डियां-दांत मजबूत हो जाते हैं। प्रेग्नेंसी में आंवला खाने की सलाह डॉक्टर्स देते हैं।

इम्यूनिटी बूस्टर

सर्दी-खांसी, जुकाम से भी आंवला राहत दिलाता है। इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को आंवला का सेवन करना चाहिए। इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है और सर्दी-खांसी नहीं होती।

खून की कमी

जिन लोगों के शरीर में खून की कमी होती है, उन्हें भी आंवला खाना चाहिए। आंवला खाने से हीमोग्लोबिन लेवल सही रहता है। इससे शरीर में आयरन की कमी भी पूरी हो जाती है।

पाचन तंत्र

आंवला कई समस्याओं के अलावा पाचन तंत्र को मजबूत करता है। पेट दर्द, अपच, कब्ज, गैस की समस्या से आंवला राहत दिलाता है। इसका चूरण भी लोग खाते हैं।

स्किन के लिए

विटामिन सी युक्त आंवला स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है। इससे त्वचा की रंगत निखरती है और झुर्रियां कम होती हैं। आंवला त्वचा संबंधी समस्याएं दूर करता है।

कैसे खाएं

आंवला को आप अचार, मुरब्बा, चटनी के तौर पर खा सकते हैं। इसके अलावा इसका जूस या पाउडर भी खाया जा सकता है। आंवला का जूस खाली पेट भी पी सकते हैं।

