Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थ58 minute work 2 minute exercise doctor saket goyal give tips to make heart healthy while doing 8 to 9 hours sitting job
सिटिंग जॉब है तो हर घंटे में 2 मिनट करें ये 8 एक्सरसाइज! हार्ट के डॉक्टर ने बताया कैसे रहें हेल्दी

सिटिंग जॉब है तो हर घंटे में 2 मिनट करें ये 8 एक्सरसाइज! हार्ट के डॉक्टर ने बताया कैसे रहें हेल्दी

संक्षेप:

How to make heart healthy in sitting job: दिन के 8-9 घंटे बैठकर काम करने में बीत जाते हैं तो ये सेहत को हार्ट की हेल्थ के लिए बड़ा रिस्क है। घंटों बैठे रहने के दिल के कमजोर होने का खतरा रहता है। ऐसे में ये कॉर्डियोलॉजिस्ट की 2 मिनट एक्सरसाइज की सलाह बनाएगी हेल्दी।

Dec 06, 2025 03:46 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आजकल की लाइफ में काफी सारे लोग कॉरपोरेट जॉब कर रहे। ऐसे लोग दिन के 8-9 घंटे लगातार चेयर पर बैठकर बिता देते हैं। जिसकी वजह से उनकी फिजिकल वर्किंग काफी कम हो जाती है और ऐसे लोगों में हार्ट हेल्थ और कॉर्डियोवस्कुलर हेल्थ का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे में हार्ट के डॉक्टर ने एक्सरसाइज के खास रूल को फॉलो करने के लिए बताया है। हर घंटे दो मिनट की एक्सरसाइज हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करेगी। सीनियर कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर साकेत गोयल ने 58 मिनट काम करने के साथ दो मिनट की एक्सरसाइज का रूल फॉलो करें। हर घंटे एक एक्सरसाइज आपको हेल्दी रखने में मदद करेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हर घंटे में करें 2 मिनट एक्सरसाइज, नोट कर लें 8 वर्कआउट

1 मिनट करें ताईची और 1 मिनट वॉक

सबसे पहले घंटे में ताई ची हॉप स्ट्रेच के 50 रिपीटिशन करें। इसे करने के लिए स्ट्रेट खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को बारी-बारी से ऊपर नीचे ले जाएं। इसके साथ ही पैर की एड़ियों को भी ऊपर नीचे करें। 50 रिपीट्स करने के बाद एक मिनट की वॉक करें।

सेमी पुशअप्स

10-15 सेमी पुशअप्स अगले घंटे में करने हैं। किसी सोफे या मजबूत सिटिंग का सहारा लें और फिर पुशअप्स करें। 10-15 रिपीट्स करने के बाद 1 मिनट की वॉक करें।

सिटिंग लेग रेजिस्टेंस

अगले घंटे में कुर्सी पर बैठे-बैठे एड़ियों को उठाएं और फिर रिलैक्स करें। पैरों की ये एक्सरसाइज एक मिनट करने के बाद एक मिनट की वॉक करें।

रिवर्स डिप एक्सरसाइज

किसी सोफे या कुर्सी का सहारा लेकर रिवर्स डिप एक्सरसाइज करें। इसे करने के लिए बैक में सोफा या कुर्सी रखें और दोनों हाथों को सोफा पर टिकाकर पैरों को आगे की तरफ फैलाएं। अब हाथों पर जोर देकर उठें और फिर बैठें। 25 रिपीटिशन करने के बाद एक मिनट वॉक करें।

वॉल सिट

करीब 40-60 सेकेंड तक दीवार के सहारे बैठें। वॉल सिट करीब एक मिनट करने के बाद एक मिनट की वॉक करें।

लेग स्विंग

15 रिपिटीशन दोनों लेग के साथ लेग स्विंग करें। किसी डेस्क के सहारे खड़े हो जाएं और फिर पैरों को आगे-पीछे हिलाएं। दोनों पैरेों से 15 रिपिटीशन करें। और फिर एक मिनट की वॉक करें।

ताई ची स्क्वाट पोज

ताई ची स्क्वाट पोज को करीब 50 रिपीटिशन में करें। दोनों पैरों को फैलाकर घुटनों को मोड़ें और साइड बाई साइड दोनों पंजों को बारी-बारी से उठाएं। 50 रिपिटीशन के बाद एक मिनट की वॉक करें।

100 स्किपिंग

एक मिनट या करीब 100 बार रस्सी कूदने की प्रैक्टिस करें। ऑफिस में रस्सी नही है तो बस हाथों को फैला कर हल्का-हल्का जंप करें। सौ रिपिटीशन के बाद एक मिनट की वॉक करे।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Health Tips Health Tips In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।