52 साल की महिला ने घटाया 45 किलो वजन, कहा इन 2 चीजों से दूरी है वेट लॉस सीक्रेट 52 year old woman lost 45 kg weight in 9 months said staying away from 2 things is her weight loss secret, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थ52 year old woman lost 45 kg weight in 9 months said staying away from 2 things is her weight loss secret

52 साल की महिला ने घटाया 45 किलो वजन, कहा इन 2 चीजों से दूरी है वेट लॉस सीक्रेट

52 वर्षीय क्रिस्टी ने सिर्फ 9 महीनों में अपना 45 किलो से ज्यादा वजन कम किया है। अच्छी बात यह है कि क्रिस्टी ने पिछले सात सालों से बिना किसी सर्जरी, वजन घटाने वाले इंजेक्शन या क्रैश डाइट के अपनी सेहत और वजन को कंट्रोल करके रखा हुआ है।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 04:27 PM
share Share
Follow Us on
52 साल की महिला ने घटाया 45 किलो वजन, कहा इन 2 चीजों से दूरी है वेट लॉस सीक्रेट

आज मोटापा ज्यादातर लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। जिससे निजात पाने के लिए लोग कई तरह के शॉर्टकट जैसे इंजेक्शन, सर्जरी और डाइट के ऑप्शन अपना रहे हैं। बावजूद इसके कुछ समय बाद मोटापा वापस लौटकर मुंह चिढ़ाने लगता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत, क्रिस्टी मैककैमन की कहानी, वेट लॉस जर्नी को बिना किसी शॉर्टकट के आसान बनाती है। बता दें, सैन एंटोनियो, टेक्सास में रहने वाली 52 वर्षीय क्रिस्टी ने सिर्फ 9 महीनों में अपना 45 किलो से ज्यादा वजन कम किया है। अच्छी बात यह है कि क्रिस्टी ने पिछले सात सालों से बिना किसी सर्जरी, वजन घटाने वाले इंजेक्शन या क्रैश डाइट के अपनी सेहत और वजन को कंट्रोल करके रखा हुआ है।

भोजन से जुड़ा जीवन भर का संघर्ष

'द मिरर' को दिए अपने एक इंटरव्यू में क्रिस्टी ने बताया कि भोजन के साथ उनका रिश्ता बचपन से जुड़ा हुआ है। अच्छा भोजन उसके लिए सांत्वना देने वाले दोस्त जैसे अच्छा था। क्रिस्टी ने बताया कि उनका वजन स्कूल टाइम से ही ज्यादा था और उन्होंने 10 साल की उम्र से ही डाइटिंग शुरू कर दी थी। मोटापे का यह सिलसिला किशोरावस्था और वयस्कता तक जारी रहा, जो पांच प्रेग्नेंसी के बाद और भी ज्यादा बढ़ गया।

इमोशनल फूड ईटिंग हैबिट्स

45 साल का होते ही क्रिस्टी का वेट एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा। जिसके बारे में उनका कहना था कि मेरा खाना-पीना नियंत्रण से बाहर हो गया था और मुझे पता था कि मैं निराश हूं और एक स्थायी समाधान खोज रही हूं। 35 साल से ज्यादा का समय अपने पति और 5 बच्चों के साथ, एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जीने के बावजूद, क्रिस्टी को अपनी इमोशनल फूड ईटिंग हैबिट्स की वजह से काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ा।

जब लाइफ में आया टर्निंग प्वाइंट

क्रिस्टी ने वेट लॉस के लिए कई तरह के डाइट और वर्कआउट प्लान ट्राई करें। लेकिन उन्हें कोई भी प्लान आकर्षित नहीं कर पाया। हालांकि, कुछ समय बाद जब एक काउंसलर ने उन्हें समझाया कि हर समय कुछ न कुछ जबरदस्ती खाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। क्रिस्टी कहती हैं कि इसके बाद मैनें यह स्वीकार किया कि मुझे चीनी की लत है। 'मुझे एहसास हुआ कि जीने के लिए मुझे खाना तो चाहिए, लेकिन मुझे प्रोसेस्ड शुगर और मैदा नहीं खाना है। जिसने लाइफ में सब कुछ बदल दिया।' क्रिस्टी कहती हैं कि यह बदलाव रातोंरात नहीं हुआ, लेकिन क्रिस्टी ने छोटे-छोटे, सोच-समझकर कदम उठाए जिससे उन्हें वेट लॉस में स्थायी परिणाम मिले।

वेट लॉस के लिए इन चीजों से बनाई दूरी

क्रिस्टी का वेट लॉस करने का तरीका बेहद सिंपल था। उन्होंने प्रोसेस्ड शुगर और मैदा खाना बंद कर दिया और दिन में तीन टाइम संतुलित भोजन करना शुरू किया उनकी डाइट में प्रोटीन, सब्जियां, फल, अनाज और हेल्दी फैट शामिल थे। डाइट के अलावा उन्होंने अपने पोर्शन कंट्रोल पर भी भरोसा किया। जिसके बाद उनका वजन तेजी से कम होने लगा और पहले महीने में क्रिस्टी ने 9 किलो से ज्यादा और नौवें महीने तक, उनका वजन 45 किलो से ज्यादा कम हो गया था। आज भी, वह इसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए अपने फैसलों में निरंतरता बनाए रखती हैं।

Health Tips Weight Loss Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।