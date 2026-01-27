थायरॉइड बैलेंस करने के लिए दवा नहीं, डॉ दिक्षा की बताई ये 5 आदतें हैं जरूरी
थायरॉयड की समस्या से जूझ रहे हैं? सिर्फ दवा नहीं, सही दिनचर्या और छोटे-छोटे नेचुरल बदलाव भी हार्मोन बैलेंस में बड़ी भूमिका निभाते हैं। डॉ. दिक्षा भावसर बता रही हैं 5 असरदार आदतें।
थायरॉयड की समस्या आजकल आम हो गई है, खासकर महिलाओं में। वजन बढ़ना, थकान, बाल झड़ना, मूड स्विंग्स और अनियमित पीरियड्स इसके सामान्य लक्षण हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर दिक्षा भावसार के अनुसार, थायरॉयड सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि सही दिनचर्या और पोषण से बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। आइए जानते हैं 5 ऐसे नेचुरल और अंडररेटेड टिप्स जो थायरॉयड हेल्थ को सपोर्ट करते हैं।
- सुबह की धूप लें (5–10 मिनट): सुबह की हल्की धूप शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन D देती है, जो हार्मोन बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। थायरॉइड के मरीजों में अक्सर विटामिन D की कमी पाई जाती है। रोज 5–10 मिनट की सनलाइट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है और एनर्जी लेवल सुधारने में मदद करती है।
- नेचुरल आयोडीन-युक्त फूड्स शामिल करें: आयोडीन थायरॉइड हार्मोन बनाने के लिए बेहद जरूरी तत्व है। नारियल पानी, सेंधा नमक, सहजन (ड्रमस्टिक), चुकंदर और काले तिल जैसे फूड्स शरीर को नेचुरल आयोडीन और मिनरल्स देते हैं। ये थायरॉइड ग्लैंड को बेहतर तरीके से काम करने में सपोर्ट करते हैं।
- गुनगुने गाय के घी से नस्य (2 बूंद): आयुर्वेद में नस्य को हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। सुबह खाली पेट नाक में गाय के घी (गुनगुना) की 2 बूंदें डालने से नर्वस सिस्टम शांत होता है और एंडोक्राइन सिस्टम को सपोर्ट मिलता है। इससे तनाव भी कम होता है, जो थायरॉइड बिगड़ने का बड़ा कारण है।
- रोज एक मुट्ठी कद्दू के बीज: कद्दू के बीज जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं जो थायरॉइड हार्मोन के कन्वर्जन में मदद करते हैं। ये बीज सूजन कम करते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। रोज एक छोटी मुट्ठी कद्दू के बीज खाने की आदत डालें।
- रात का खाना 7 बजे से पहले: देर से खाना खाने से पाचन धीमा होता है और हार्मोनल असंतुलन बढ़ता है। रात 7 बजे से पहले हल्का डिनर करने से इंसुलिन और थायरॉइड हार्मोन बेहतर तरीके से काम करते हैं। यह आदत वजन कंट्रोल और नींद सुधारने में भी मदद करती है।
हेल्थ टिप: थायरॉइड की सही देखभाल केवल दवाओं से नहीं, बल्कि रोज़ की हेल्दी आदतों से होती है। जब आप शरीर को सही रूटीन और पोषण देते हैं, तब हीलिंग अपने आप शुरू होती है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।