समर डील्स में वॉटर बॉटल्स पर पाएं शानदार छूट, यहां खरीदें 5 टॉप रेटेड विकल्प
क्या अभी तक प्लास्टिक वॉटर बॉटल कैरी करते हैं? तो इन 5 विकल्प पर एक नजर जरूर डालें! ये सुरक्षित और सेहतमंद विकल्प हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों में बार-बार प्यास लगती है, अब ऐसे में यदि कहीं बाहर जा रहे हैं, तो साथ में पानी कैरी करना बहुत जरूरी है। खासकर ऑफिस और कॉलेज जाने वाले लोगों के लिए तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अक्सर हम बोतल कैरी नहीं करते हैं और फिर Single Use Plastic बोतल खरीदते हैं, जिससे न केवल सेहत को नुकसान पहुंचता है, बल्कि वातावरण में भी गंदगी बढ़ती है। इसलिए सभी को स्टील, कॉपर जैसे मेटेरियल से तैयार बोतल इस्तेमाल करने चाहिए। इन्हें सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के बॉटल पानी में टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते और आपकी सेहत का पूरी तरह ध्यान रखते हैं। Amazon पर 5 टॉप रेटेड वॉटर बॉटल उपलब्ध हैं, वो भी आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Milton थर्मोस्टील वॉटर बॉटल 24 घंटों तक पानी को गर्म और ठंडा रखते हैं। ये नॉन टॉक्सिक BPA फ्री बोतल है, जो बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के साथ ही वातावरण के लिए भी सुरक्षित है। 500ml कैपेसिटी वाले इस बोतल को ऑफिस से लेकर कॉलेज तक आप आराम से कैरी कर सकती हैं। ट्रैवलिंग के लिए भी ये परफेक्ट ऑप्शन है। ये पोर्टेबल है, जो आराम से छोटी सी जगह में फिट हो जाएंगे।
Borosil का ये इको फ्रेंडली वॉटर बोतल आपके बहुत काम आयेंगे। खासकर गर्मी में लंबी जर्नी के दौरान ये पानी का टेंपरेचर मेंटेन रखने हैं, इस तरह तरोताजा रहने में मदद मिलती है। इस बोतल में 14 घंटों तक पानी गर्म और 18 घंटों तक पानी ठंडा रहता है। इस बोतल की ओपनिंग छोटी है, जिससे पानी पीना बेहद आसान है। वहीं इसमें आपको हैंडल मिल जाएगा, जो इसे कैरी करना आसान बनाता है। ये लीक प्रूफ है, इसे बैग में आराम से कैरी कर सकते हैं। इतना ही नहीं इस पर एक साल की वारंटी भी मिल जाएगी। कंज्यूमर्स ने भी इस प्रोडक्ट को काफी अप्रिशिएट किया है।
Pexpo स्टेनलेस स्टील वॉटर बॉटल 3 लेयर इंसुलेशन के साथ आएगा। साथ ही इस पर 2 साल की वारंटी भी मिल जाएगी। ये BPA फ्री वॉटर बॉटल लीक प्रूफ और रस्ट फ्री है, इसे बेफिक्र होकर कैरी कर सकते हैं। ये वॉटर बॉटल 1 लीटर कैपेसिटी के साथ आएगा जिसे आप ट्रैवलिंग, आउटिंग, ऑफिस में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ एक जूट बैग भी मिल जाएगा, इस तरह इन्हें आराम से कैरी किया जा सकता है। साथ ही इसमें इसे क्लीन करना भी बेहद आसान है, तो अब ऑफिस जाना हो या जिम या ट्रैवल करना हो, आप आसानी से खुद को हाइड्रेटेड रख सकते हैं।
MILTON Aura 1000 लीटर का स्टेनलेस स्टील वॉटर बॉटल ISI सर्टिफाइड है। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या आप ट्रिप पर जा रहे हैं, इन्हें कैरी करें, इस तरह सेहत बरकरार रहता है और वातावरण भी सुरक्षित रहता है। अगर आप सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल बंद करें। इस पर 1 साल की वारंटी भी मिलेगी। सस्टेनेबिलिटी और सेहत का ध्यान रखते हुए आपको इसे जरूर खरीदना चाहिए। इस बेस्ट क्वालिटी के वॉटर बोतल पर 27% का ऑफ मिल रहा है, तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
PEXPO का 1 लीटर स्टाइलनस स्टील वॉटर बोतल नॉन टॉक्सिक BPA फ्री है। ये लीक प्रूफ और रस्ट फ्री है, और ISI सर्टिफाइड भी है। अगर आप ट्रेवल कर रही हैं, और सस्टेनेबिलिटी को भी सपोर्ट करती हैं, तो इस तरह के वॉटर बॉटल कैरी करें और प्लास्टिक का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करें। खासकर गर्मी में प्लास्टिक वॉटर बॉटल अधिक हानिकारक साबित हो सकते हैं। इस पर 1 साल की वारंटी मिल जाएगी।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।
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