तांबे की बोतल में भूलकर भी ना डालें ये 5 चीजें, वरना फायदे की जगह हो सकता है नुकसान
तांबे की बोतल में पानी पीना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें रखना सेफ नहीं होता। कुछ चीजें तांबे के साथ मिलकर शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आइए जानते हैं किन चीजों को तांबे की बोतल में नहीं रखना चाहिए।
पिछले कुछ सालों में तांबे की बोतल का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। पहले जहां लोग घरों में तांबे के लोटे या बर्तनों का उपयोग करते थे, वहीं अब तांबे की बोतलें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। कई लोग सुबह खाली पेट तांबे के बर्तन में रखा पानी पीते हैं और इसे सेहत के लिए फायदेमंद मानते हैं।
हालांकि, तांबे की बोतल का फायदा तभी मिलता है जब इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अक्सर लोग साधारण पानी के अलावा कई तरह के चीजें भी इसमें भर लेते हैं लेकिन यही आदत परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि तांबे की बोतल में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं।
1. नींबू पानी
- नींबू में प्राकृतिक खट्टापन होता है। जब यह तांबे के संपर्क में लंबे समय तक रहता है, तो धातु के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। इस वजह से पानी का स्वाद बदल सकता है। कई बार इससे पेट में जलन, मिचली या असहजता जैसी परेशानी भी हो सकती है।
- अगर आप नींबू पानी पीना पसंद करते हैं, तो उसे कांच या स्टील के बर्तन में रखना ज्यादा बेहतर है।
2. जीरा पानी
- जीरा पानी आजकल वजन घटाने और पाचन को बेहतर रखने के लिए काफी लोकप्रिय है। लेकिन इसे तांबे की बोतल में भरकर रखने की सलाह नहीं दी जाती। जीरे में मौजूद कुछ तत्व लंबे समय तक तांबे के संपर्क में रहने पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इससे उसकी क्वालिटी और स्वाद प्रभावित हो सकता है।
- जीरा पानी तैयार करने के बाद उसे सामान्य बर्तन या स्टील की बोतल में रखना ज्यादा सेफ माना जाता है।
3. सिरका
- सिरका काफी खट्टा होता है और इसमें अम्लीय गुण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तांबे की बोतल में सिरका रखने से धातु के साथ प्रतिक्रिया होने की संभावना बढ़ जाती है।
- इससे बोतल की अंदरूनी सतह प्रभावित हो सकती है और ड्रिंक की क्वालिटी भी खराब हो सकती है।
4. छाछ, दही से बने पेय या दूध
- कई लोग सफर के दौरान छाछ या दूध जैसी चीजें किसी भी बोतल में भर लेते हैं। लेकिन तांबे की बोतल इसके लिए सही विकल्प नहीं है।
- दूध और दही से बने पेय पदार्थ तांबे के संपर्क में आने पर खराब हो सकते हैं। इससे उनका स्वाद बदल सकता है और पेट संबंधी परेशानी हो सकती है।
5. गरम चीजें
तांबे की बोतल में गर्म पानी, चाय या कॉफी रखने से भी बचना चाहिए। ये सभी चीजें कॉपर के साथ निगेटिव रिएक्ट कर सकती हैं जिससे स्वाद में अंतर आ सकता है और पेट संबंधी परेशानी भी हो सकती है।
तांबे की बोतल में क्या रखें?
तांबे की बोतल का सबसे अच्छा उपयोग साधारण पानी रखने के लिए माना जाता है। रातभर या कुछ घंटों तक रखा गया सामान्य पानी पीना पर्याप्त होता है। इसमें किसी तरह का खट्टा या मसालेदार पेय मिलाने की जरूरत नहीं होती।
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