इसबगोल खाना शुरू करने से पहले जानें 5 बातें, पेट की समस्या वाले जरूर पढ़ें

इसबगोल को पेट की समस्याओं को ठीक करने के लिए जाना जाता है। यह प्लांटैगो ओवाटा नाम के पौधे के बीजों का छिलका होता है। इसे खाने से पहले आपको यहां बताई 5 बातों को जरूर जानना चाहिए।

इसबगोल प्लांटैगो ओवाटा नाम के पौधे के बीजों का छिलका होता है। जिसे पेट से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए खाया जाता है। ज्यादातर लोग इसबगोल का इस्तेमाल हेल्दी आंत पाने के लिए करते हैं ये मल को नरम बनाता है, जिससे पेट आसानी से साफ हो जाता है। इसी के साथ ये लूज मोशन में भी काम आता है। बस इसे खाने के सही तरीकों के बारे में बता होना चाहिए। सदियों से इसबगोल का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब भी इसे सिर्फ कब्ज दूर करने की दवा के रूप में ही देखा जाता है। हेल्थ कोच मिरुना भास्कर ने इंस्टाग्राम पर एक ही सामग्री को शरीर के लिए पांच अलग-अलग तरह से इस्तेमाल करने के बारे में बताया है। कोच कहती हैं कि एक ही चम्मच इसबगोल पांच अलग-अलग तरह से फायदा पहुंचा सकता है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किसके साथ और कब लेते हैं।

कब्ज से कैसे निपटें कब्ज की समस्या वाले एक चम्मच इसबगोल को एक गिलास पानी में मिलाएं और सोने से 30 मिनट पहले इसे पिएं। पानी में घोलने पर ये एक जेल की तरह बन जाता है और इससे पेट साफ करना आसान होता है।

एसिडिटी अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो इसबगोल को ठंडे दूध के साथ पिएं। ठंडे दूध में एक चम्मच इसबगोल मिलाएं और इसे पिएं। ये पेट को ठंडा करता है और गट लाइनिंग पर एक सुरक्षात्मक लेयर बनाने का काम करता है।

वजन कम करने के लिए वजन कम करने के लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच इसबगोल मिलाएं और इसे खाने से 30 मिनट पहले पिएं। ये लंबे समय तक पेट को भरा रखने का काम करता है और ओवरईटिंग से बचाता है।

डायरिया डायरिया की समस्या होने पर एक कटोरी में एक चम्मच इसबगोल मिलाकर खाएं। दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो गट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं और इसबगोल गट में मौजूद एक्सट्रा पानी को अबसॉर्ब करता है। ये आपके पानी वोले मोशन को गाढ़ा करने का काम करता है।

ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए एक चम्मच इसबगोल को पानी में मिलाकर दिनभर में किसी भी समय पर खाएं। इसमें सोल्यूबल फाइबर होते हैं और खाने के बाद शुगर अबसॉर्बशन को कंट्रोल करता है और गट में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है।

नोट एक्सपर्ट कहती हैं कि इसबगोल को हमेशा पर्याप्त पानी के साथ लें। पर्याप्त पानी के बिना यह पेट फूलने की समस्या को बढ़ा सकता है और बेचैनी पैदा कर सकता है। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, तो इसे कम से कम 2 घंटे के गैप पर लें क्योंकि इससे दवा के अवशोषण पर असर पड़ सकता है।