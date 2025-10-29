Hindustan Hindi News
हेल्थ5 Steps to Turn your Coffee into an Anti Inflammatory Powerhouse Doctor Reveals
हेल्थ टिप: डॉक्टर के बताए 5 स्टेप्स से बनाएं अपनी कॉफी को एंटी-इंफ्लेमेटरी पावरहाउस!

हेल्थ टिप: डॉक्टर के बताए 5 स्टेप्स से बनाएं अपनी कॉफी को एंटी-इंफ्लेमेटरी पावरहाउस!

संक्षेप: Healthy Coffee Recipe: कॉफी अगर सही तरीके से बनाई जाए तो यह सेहत का खजाना बन सकती है। कुछ आसान बदलावों से आप अपनी रोज की कॉफी को anti-inflammatory और हेल्दी ड्रिंक में बदल सकते हैं।

Wed, 29 Oct 2025 03:40 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
कॉफी सिर्फ एक एनर्जी बूस्टर नहीं बल्कि अगर सही तरीके से बनाई जाए तो यह शरीर के लिए एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रिंक (Anti-inflammatory drink) भी बन सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में सूजन कम करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को जोड़ा जाए तो यह साधारण कॉफी से कहीं ज्यादा फायदेमंद बन जाती है। गट हेल्थ डॉक्टर सौरभ सेठी (MD MPH) ने बताया कि कैसे केवल 5 आसान स्टेप्स में आप अपनी कॉफी को एक एंटी-इंफ्लेमेटरी पावरहाउस में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं ये 5 हेल्दी तरीके-

  1. फ्रेश बनी कॉफी का इस्तेमाल करें- सबसे पहले हमेशा ताजा कॉफी (freshly-brewed) लें। ताजी कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट्स और प्राकृतिक तेल ज्यादा मात्रा में होते हैं जो शरीर की सूजन कम करने में मदद करते हैं।
  2. बादाम या सोया मिल्क का एक स्प्लैश डालें (वैकल्पिक)- अगर आप लैक्टोज टॉलरेंट हैं तो इसमें बादाम या सोया मिल्क डाल सकते हैं। यह कॉफी को क्रीमी बनाता है और शरीर में गुड फैट्स व कैल्शियम की पूर्ति करता है। हांलाकि इसमें आप दूध मिलाना चाहते हैं या नहीं, ये ऑप्शनल है।
  3. एक चुटकी दालचीनी (Cinnamon) मिलाएं- दालचीनी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। यह ब्लड शुगर को नियंत्रित रखती है और कॉफी के स्वाद को भी बेहतर बनाती है।
  4. थोड़ा कोको पाउडर मिलाएं- कोको पाउडर में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो दिल की सेहत और मेटाबॉलिज्म को सुधारते हैं। यह मूड को बेहतर बनाता है और कॉफी में हल्की चॉकलेट जैसी मिठास देता है।
  5. एक चम्मच MCT ऑयल डालें- MCT ऑयल (Medium Chain Triglycerides) हेल्दी फैट का बेहतरीन स्रोत है। यह दिमाग को तेजी से ऊर्जा देता है, वजन घटाने में मदद करता है और गट हेल्थ सुधारता है।

ये भी पढ़ें:सेहत का खजाना: दूध में भीगे अंजीर के जबरदस्त फायदे

हेल्थ टिप- अगर आप रोज़ाना कॉफी पीते हैं तो इन छोटे-छोटे बदलावों से इसे एक एंटी-इंफ्लेमेटरी और एनर्जी बूस्टिंग ड्रिंक में बदल सकते हैं। ताजी कॉफी, दालचीनी, कोको और MCT ऑयल का मिश्रण आपकी सेहत और मूड- दोनों को बेहतर बनाएगा।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
