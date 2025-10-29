हेल्थ टिप: डॉक्टर के बताए 5 स्टेप्स से बनाएं अपनी कॉफी को एंटी-इंफ्लेमेटरी पावरहाउस!

कॉफी सिर्फ एक एनर्जी बूस्टर नहीं बल्कि अगर सही तरीके से बनाई जाए तो यह शरीर के लिए एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रिंक (Anti-inflammatory drink) भी बन सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में सूजन कम करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को जोड़ा जाए तो यह साधारण कॉफी से कहीं ज्यादा फायदेमंद बन जाती है। गट हेल्थ डॉक्टर सौरभ सेठी (MD MPH) ने बताया कि कैसे केवल 5 आसान स्टेप्स में आप अपनी कॉफी को एक एंटी-इंफ्लेमेटरी पावरहाउस में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं ये 5 हेल्दी तरीके-