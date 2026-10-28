डॉक्टर बोलीं- हार्ट को कमजोर बना रही हैं सोने से जुड़ी ये 5 गलतियां, आप तो नहीं कर रहे?

अक्सर लोग खाने पीने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन नींद को नजरंदाज करते हैं। जबकि सही नींद ना ली जाए, तो इसका असर आपके हार्ट पर भी हो सकता है। डॉक्टर शालिनी ने ऐसी ही कुछ 5 कॉमन गलतियों के बारे में बताया है, जो आपको अवॉइड करनी चाहिए।

आजकल का हमारा लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा हो गया है कि ना खाने का टाइम है ना सोने का। लेट नाइट स्नैकिंग और देर रात तक फोन चलाना आजकल नॉर्मल हो गया है, जिससे नींद पर भी असर पड़ता है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए डॉ शालिनी सिंह सालुंके बताती हैं कि हमारे शरीर को सुबह से शाम तक जो भी डैमेज होता है, वो रात के समय रिपेयर होता है। लेकिन कई बार नींद की क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण शरीर डैमेज को ठीक से रिपेयर नहीं कर पाता, जिस वजह से पूरी नींद लेने के बाद भी शरीर थका हुआ महसूस करता है। डॉक्टर के मुताबिक लंबे समय तक अगर सही से नींद ना ली जाए तो ये बीपी समेत कई हार्ट से जुड़ी परेशानियों का कारण बन सकती है। वो सोने से जुड़ी ऐसी ही 5 गलतियों के बारे में बताती हैं, जो हार्ट को कमजोर करने का काम कर सकती हैं।

हार्ट को कमजोर बनाती हैं सोने से जुड़ी ये 5 गलतियां गलती 1- रात में बार-बार नींद टूटना अगर रात में बार-बार आपकी नींद टूटती है और दोबारा नींद आने में 5-10 मिनट लग जाते हैं, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नींद बार-बार टूटने से शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है और रिकवरी भी पूरी तरह नहीं होती है। यही वजह है कि 8 घंटे सोने के बाद भी आपको फ्रेश महसूस नहीं होता।

गलती 2- रात में जोर-जोर से खर्राटे लेना रात में जोर-जोर से खर्राटे लेने की आदत कई लोगों को नॉर्मल लगती है, लेकिन है नहीं। खर्राटे लेने से बार-बार सांस रुकती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। डॉक्टर कहती हैं कि इससे शरीर में ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है। यदि लंबे समय तक ये बना रहे तो हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

गलती 3- सुबह झटके से नींद खुलना डॉ शालिनी कहती हैं कि अगर आप रोज सुबह अलार्म की आवाज सुनते ही झटके के साथ उठते हैं, तो बॉडी पूरी तरह रिपेयर नहीं हो पाती। अचानक जागने पर शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का लेवल और हार्ट रेट भी कुछ समय के लिए बढ़ सकते हैं।

गलती 4- पेट के बल सोना कई लोग पेट के बल सोते हैं, जिसे डॉक्टर सबसे खराब स्लीपिंग पोजीशन बताती हैं। पेट के बल सोने से छाती और पेट पर दबाव पड़ सकता है। इस पोजीशन में गर्दन लंबे समय तक एक तरफ मुड़ी रहती है और कुछ लोगों को सांस लेने में असुविधा भी हो सकती है। अगर लंबे टाइम तक आप गलत पोजीशन में सोते हैं, तो इसका असर नींद की गुणवत्ता पर पड़ता है, जिससे हार्ट भी प्रभावित हो सकता है।

गलती 5- बहुत देर से सोना या टाइम फिक्स ना होना डॉक्टर कहती हैं कि अगर आप रोज रात में बहुत देर से सोते हैं या आपके सोने-उठने का टाइम फिक्स नहीं है, तो इसका असर भी आपकी स्लीप क्वालिटी पर पड़ता है। यही वजह है कि बॉडी खुद को ठीक से रिपेयर नहीं कर पाती और कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।