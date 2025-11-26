सुबह खाली पेट भीगी किशमिश खाने से होते हैं ये नुकसान, सेहत पर पड़ेगा बुरा असर

संक्षेप: किशमिश एक अच्छा और फायदेमंद ड्राई फ्रूट माना जाता है। कई लोग इसे भिगोकर भी खाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं भीगी हुई किशमिश नुकसान भी करती हैं। चलिए इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में बताते हैं।

अंगूर को सुखाकर किशमिश बनाई जाती है, जिसे ड्राई फ्रूट्स में शामिल किया जाता है। किशमिश खाने में मीठी होती है और फायदेमंद भी। किशमिश में आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्निशियम और फाइबर जैसे अच्छे गुण पाए जाते हैं। कई लोग किशमिश को भिगोकर भी खाते हैं, इससे कई फायदे मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सुबह खाली पेट भीगी हुई किशमिश खाना कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। भीगी किशमिश हर किसी को नहीं खानी चाहिए, चलिए बताते हैं इसे खाने से क्या नुकसान होंगे।

पेट की समस्या- अगर किसी को पेट से जुड़ी समस्या जैसे पाचन, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ऐंठन रहती है, तो उसे भीगी हुई किशमिश बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। किशमिश में डाइट्री फाइबर ज्यादा होता है, जो पेट की समस्या को बढ़ा सकता है। ऐसे में आपका पाचन भी बिगड़ जाएगा।

लो ब्लड प्रेशर- जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है, उन्हें भी किशमिश को भिगोकर नहीं खाना है। ऐसे ही खा सकते हैं। इसमें पोटैशियम काफी ज्यादा होता है, जो ब्लड प्रेशर को और कम कर देगा। ऐसे में शरीर में समस्या हो जाएगी।

वजन बढ़ेगा- अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो भी भीगी हुई किशमिश न खाएं। इसमें फ्रुक्टोज और ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे में वजन कम होने के बजाय बढ़ जाएगा। जिन लोगों का वजन कम होता है, उन्हें ये फायदा करेगी।

फैटी लिवर- लिवर में फैट ज्यादा जमा होने पर फैटी लिवर हो जाता है। ऐसे में भीगी हुई किशमिश इसे और बढ़ाने का काम करेगी। भीगी किशमिश में चिकनाई ज्यादा हो जाती है, जो लिवर के लिए अच्छा नहीं है।

हार्ट हेल्थ- अगर दिल की किसी समस्या से परेशान हैं, तो किशमिश को भिगोकर न खाएं। इसमें ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा होता है, जो दिल की सेहत को बिगाड़ सकता है। ऐसे में कोशिश करें भीगी हुई किशमिश कम ही खाएं।