Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्किन की उम्र बढ़ने से रोक देगा ये पाउडर, रोजाना खाने से मिलेंगे जबरदस्त फायदे

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

30 की उम्र के बाद काफी सारी महिलाएं बढ़ती उम्र की दिक्कतों से परेशान होने लगती है। सेहत में गिरावट के साथ चेहरे पर डलनेस, रिंकल्स नजर आने लगते हैं। इन सारी समस्याओं से निपटना है तो हर दिन इन 5 सीड्स के पाउडर को मिलाकर खाएं, जानें कौन से पाउडर से स्किन एजिंग रुकेगी।

skin aging home remedy
स्किन की एजिंग रोकेगा ये पाउडर

35 के बाद उम्र बढ़ने के साथ कई तरह की समस्याएं महिलाओं को होना शुरू हो जाती है। हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन, फेशियल हेयर जैसी समस्या होती है, तो वहीं कमर दर्द, पैरों में दर्द, हेयर फॉल होता है। यहीं नहीं चेहरे पर एक्ने और पिंपल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। चेहरा डल और फीका दिखता है। खुद की उम्र से स्किन और भी ज्यादा बड़ी दिखती है। नतीजा चेहरे पर समय से पहले ही रिंकल्स और फाइन लाइंस दिखने लगते हैं। जब इतनी सारी समस्या हो तो उपाय खोजना जरूरी है। और, ज्यादातर समस्याओं का समाधान आपके हेल्दी खानपान में होता है। जैसे कि ये 5 सीड्स वाला पाउडर, जिसे खाने से ना केवल आपकी स्किन एजिंग रुकेगी बल्कि आपको सेहत में भी फर्क नजर आने लगेगा। तो अगर आपको भी एज से बड़ी दिखने का कमेंट मिल चुका है तो आज से ही इस 5 सीड्स पाउडर को खाना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगेगा।

तो चलिए जानें कौन-कौन से सीड्स डालकर तैयार किया गया है ये पाउडर

पाउडर बनाने के लिए इन 5 सीड्स को लिया गया है

पंपकिन सीड्स

सनफ्लावर सीड्स

मस्कमेलन सीड्स

चिया सीड्स

फ्लैक्स सीड्स

इन पांचों चीजों को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लें। फिर मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से पाउडर बनाकर एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लें। रोजाना एक चम्मच इस पाउडर को खाने से महीनेभर बाद ही फर्क नजर आने लगेगा। ध्यान रहे इस मिक्सचर में चिया सीड्स की मात्रा को सबसे कम रखें।

डॉक्टर बताते हैं इन 5 सीड्स को खाने के फायदे

हेल्थ एक्सपर्ट अक्सर सीड्स को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं। अलसी के बीज जहां ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिनोलिक एसिड जैसे कंपाउंड देते हैं। वहीं इसमे फाइबर, प्रोटीन मैग्नीशियम, मैंगनीज जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी काफी सारे मिल जाते हैं।

वहीं चिया सीड्स में भी फाइबर और ओमेगा 3 की अच्छी खासी मात्रा है। वहीं प्रोटीन, मैग्नीशियम, मैग्नींज जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं।

तिल के बीजों को हड्डियां मजबूत करने के लिए खाना फायदेमंद है। वहीं ये शरीर को हेल्दी फैट्स , प्रोटीन और जरूरी अमीनो एसिड्स, विटामिंस देते हैं। तिल स्किन की हेल्थ को बेहतर बनाता है।

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक पंपकिन सीड्स में अमीनो एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, हेल्दी फैट्स होते हैं। वहीं सनफ्लावर सीड्स की सौ ग्राम मात्रा में 18.9 ग्राम प्रोटीन होता है। जबकि आयरन 4.37 मिलीग्राम, जिंक, फोलेट, विटामिन ई और फाइबर के साथ ही इसमे सेलेनियम की भी मात्रा होती है। ये सारी पोषक तत्व हेल्थ को सपोर्ट करने के साथ ही स्किन की हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं। जिससे चेहरे पर रिंकल, फाइन लाइंस और डलनेस दिखना बंद हो जाती है। वहीं बालों की खोई चमक लौटती है और उनका झड़ना बंद हो जाता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के उद्देश्य के लिए लिखा गया है। यह किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का ऑप्शन नहीं है। किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़े सवालों के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लें।

ये भी पढ़ें:पंपकिन से लेकर अलसी जैसे सीड्स को खाने का सही तरीका जान लें
Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
Health Tips Health Tips In Hindi Beauty Tips
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।