Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थ5 second test to detect heart health check your leg muscles
हार्ट हेल्थ सही है या नहीं, पैरों को देखकर 5 सेकेंड में कर सकते हैं पता

हार्ट हेल्थ सही है या नहीं, पैरों को देखकर 5 सेकेंड में कर सकते हैं पता

संक्षेप:

5 Second test to check heart health: दिल की सेहत का पता लगाने के लिए वैसे तो कई सारे टेस्ट के बारे में बताया जाता है। लेकिन 5 सेकेंड में पैरों की मदद से भी हार्ट हेल्थ का पता लगा सकते हैं। जिसकी मदद से जाना जा सकता है कि आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेज तो नहीं।

Feb 05, 2026 01:10 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हार्ट हेल्थ इिन दिनों लोगों की काफी खराब होती जा रही। जरूरी है कि दिल की सेहत का ख्याल रखा जाए। क्योंकि हार्ट फेलियर से मौत का खतरा बढ़ जाता है। अक्सर लोग दिल की सेहत को जानने के लिए चेस्ट पर फोकस करते हैं। हार्ट अटैक आने से पहले काफी सारे बॉडी साइन को समझने की कोशिश करते हैं। जो अपर बॉडी पार्ट में दर्द के रूप में दिखते हैं। लेकिन केवल चेस्ट या बाजु का एरिया ही नहीं बल्कि पैरों से भी दिल की सेहत का पता चलता है। आपका दिल सेहतमंत है या नहीं इसे पता करने के लिए बस ये 5 सेंकड पैरों का टेस्ट करके देखें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पैरों से चेक करें दिल की सेहत

डॉक्टर मजहर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर बताया है कि पैरों की कंडीशन पिटिंग एडिमा को चेक करें। ये कंडीशन है जिसमे पैरों में सूजन होती है और जब आप इसे उंगलियों से दबाते हैं तो स्किन तेजी से वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आती बल्कि वैसे ही दबी रहती है और बहुत धीरे-धीरे नॉर्मल पोजीशन में आती है। वैसे तो ये समस्या हमेशा खतरनाक नहीं होती लेकिन कई बार ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम की ओर इशारा करती है।

पैरों में फ्लूइड जमा होना किसी भी सामान्य वजह से हो सकता है, जैसे ज्यादा देर तक खड़े रहना, गर्म मौसम, प्रेग्नेंसी, या ओवरवेट होना। लेकिन अगर सूजन बनी रहती है, तो यह नसों के ठीक से काम न करने या हार्ट फेलियर, किडनी की बीमारी, लिवर की बीमारी जैसी ज़्यादा चिंता की बात हो सकती है, या अगर यह सिर्फ एक पैर पर असर कर रहा है तो ब्लड क्लॉट भी हो सकता है।

एनएचएस ने बताया है पैरों में सूजन है हार्ट फेलियर का लक्षण

एनएचएस के मुताबिक पैरों और एड़ियों में सूजन हार्ट फेलियर का कॉमन लक्षण है। जो आमतौर पर शाम को ज्यादा हो जाता है और रात होने के साथ सही होने लगता है। तो पैरों में दिखने वाली सूजन जो बगैर किसी ठोस वजह के है उसका चेकअप जरूरी है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
Health Tips Health Tips In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।