लीची खाने से पहले सावधान! AIIMS के डॉक्टर ने बताए 5 लोग जिन्हें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, जानें सही मात्रा
गर्मियों के सीजन में लीची की बहार बाजारों में खूब होती है। लीची हर कोई खाना पसंद भी करता है लेकिन कुछ लोगों के लिए ये खतरनाक होती है। आज हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को लीची नहीं खानी चाहिए?
गर्मियों का मौसम शुरू होते ही बाजार में लीची की बहार आ जाती है। लीची ऐसा फल है, जो मीठा, जूसी और टेस्टी लगती है लेकिन इसमें गूदा कम और गुठली ज्यादा बड़ी होती है। फिर भी लोग इसे ऐसे खाना पसंद करते हैं और इसका जूस भी बनाकर पीते हैं। लीची वैसे तो छोटा सा फल है लेकिन इसके कई फायदे हैं और कुछ नुकसान भी। लीची में विटामिन C, फाइबर, पोटैशियम, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्राकृतिक शुगर भरपूर मात्रा में पाई जाती है। लीची वैसे तो अच्छी होती है लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नुकसानदायक भी होती है। एम्स के डॉक्टर बिमल छज्जर ने लीची के बारे में कुछ बातें बताईं और बताया कि आखिर किन लोगों को इससे दूर रहना चाहिए।
किन लोगों को नहीं खानी चाहिए लीची?
लीची वैसे तो मीठा फल है लेकिन सभी लोगों के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। एम्स के डॉक्टर बिमल का कहना है कि बिहार के मुजफ्फपुर को लीची का गढ़ माना जाता है। वहां पर भारी मात्रा में लोग लीची खाते हैं लेकिन उन्हें गंभीर रोगों का शिकार होते हुए देखा गया है। तो चलिए बताते हैं किन लोगों को करना चाहिए परहेज?
- डायबिटीज के मरीज
डायबिटीज के मरीजों को लीची से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लीची में नैचुरल शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो शरीर के शेगर लेवल को अचानक से कम कर देती है। ऐसे में नैचुरल शुगर आपके शरीर में घुल जाएगी और यही आपके लिए जहर है।
- लिवर-किडनी की समस्या
अगर आपको लिवर या किडनी की समस्या है, तो लीची बिल्कुल न खाएं। इसमें मौजूद यौगिक तत्व शरीर के इन अंगों पर भार डालते हैं और ये डैमेज हो सकते हैं। कई लोगों को लीची ज्यादा खाने के बाद किडनी इंफेक्शन या लिवर में सूजन जैसी दिक्कतें आई हैं।
- एलर्जिक रिएक्शन
अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है या जल्दी किसी भी चीज को खाने से एलर्जी हो जाती है, तो लीची न खाएं। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो एलर्जी को बढ़ाते हैं। ऐसे में चेहरे पर लाल चकत्ते, खुजली, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या हो सकती है।
- कमजोर पाचन तंत्र
अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है तो भी ज्यादा लीची न खाएं। इससे पेट में दर्द, ऐंठन, मतली, उल्टी, दस्त, कब्ज की समस्या आपको घेर सकती है। लीची धीरे-धीरे पचती है और कमजोर पाचन वाले लोगों को ये कम ही खानी चाहिए।
- पानी की कमी
अगर आप डिहाइड्रेशन से परेशान रहते हैं, तो लीची कम ही खाएं। लीची ज्यादा खाने से मूत्रवर्धक प्रभाव (Diuretic Effect) हो सकता है। इसमें आपको बार-बार पेशाब जाना पड़ेगा और यूरिन करने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है।
ज्यादा लीची खाने से क्या होगा
डॉक्टर का कहना है कि रिसर्च में पाया गया जिन लोगों ने लीची का सेवन ज्यादा किया उन्हें कोमा, तेज बुखार, मिर्गी का दौरा जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। इसके अलावा चक्कर, उल्टी जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं।
कितनी मात्रा में खाएं
डॉक्टर बिमल का कहना है कि अगर आप लीची खाते भी हैं, तो दिनभर में सिर्फ 10 लीची खाएं। एक सयम पर 5-6 लीची भी सेहत के लिए काफी है। बड़ों और बच्चों दोनों के लिए ये जरूरी है। ज्यादा लीची खाने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा खाली पेट लीची कभी खाने की गलती न करें। इससे ब्लड शुगर तेजी से स्पाइक करेगा, जो सेहत के लिए बुरा है। साथ ही रात में लीची न खाएं, हमेशा दिन में ही खाएं। रात में खाएंगे तो ये ठंडक देगी, जिससे सर्दी-जुकाम होगा और पचने में भी समय लगेगा।
फ्रिज में रखनी चाहिए या नहीं
लीची फ्रिज में रखने में कोई बुराई नहीं है लेकिन ये जल्दी सूख जाती है। अगर आप 3-4 दिनों तक लीची को हरा-भरा रखना चाहते हैं, तो उसे ठंडे पानी में डंठल के साथ ही डुबोकर रखें। आप एयरटाइट पन्नी में भी लीची को रखकर फ्रिजर में डाल सकते हैं। इससे ये खराब नहीं होगी।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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