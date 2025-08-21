इन 5 लोगों को गलती से भी नहीं खाना चाहिए आंवला, ये होते हैं नुकसान 5 people should not eat amla even by mistake know disadvantages of indian gooseberry, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थ5 people should not eat amla even by mistake know disadvantages of indian gooseberry

इन 5 लोगों को गलती से भी नहीं खाना चाहिए आंवला, ये होते हैं नुकसान

Side Effects Of Eating Amla : क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन होती हैं, जिसमें आंवला का सेवन सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लगता है। आइए जानते हैं किन लोगों को आंवला खाने से परहेज करना चाहिए।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 07:44 PM
share Share
Follow Us on
इन 5 लोगों को गलती से भी नहीं खाना चाहिए आंवला, ये होते हैं नुकसान

आयुर्वेद में आंवला को सुपरफूड माना जाता है। इसके नियमित सेवन से कमजोर इम्यूनिटी से लेकर मोटापे तक की समस्या दूर होती है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर आंवला सेहत को कई तरह के फायदे देता है। बावजूद इसके क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन होती हैं, जिसमें आंवला का सेवन सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लगता है। आइए जानते हैं किन लोगों को आंवला खाने से परहेज करना चाहिए।

किन लोगों को आंवला नहीं खाना चाहिए

लो ब्लड शुगर

जिन लोगों का शुगर लेवल पहले से ही लो रहता है, उन्हें आंवले का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। आंवले का नियमित सेवन उनके ब्लड शुगर लेवल को और ज्यादा कम करके सेहत के लिए समस्या पैदा कर सकता है।

एसिडिटी

विटामिन सी से भरपूर आंवला खाली पेट खाने से एसिडिटी की समस्या को बढ़ा सकता है। जिन लोगों को पहले से ही एसिडिटी, जी मिचलाना और हार्टबर्न की समस्या रहती है उन्हें इसका सेवन करने से बचना चाहिए।

ब्लीडिंग डिसऑर्डर

ब्लीडिंग डिसऑर्डर एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में रक्त का थक्का जमने में समस्या होती है, जिससे असामान्य रक्तस्राव हो सकता है। पबमेड पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार आंवला में एंटीकोएगुलेंट गुण मौजद होते हैं, जो खून के थक्कों को बनने से रोक सकता है या खून को पतला कर सकता है। ऐसे में जिन लोगों को पहले से ही रक्तस्राव संबंधी कोई विकार या खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे है, उन्हें आंवला का सेवन नहीं करना चाहिए।

सर्जरी वाले लोग

अगर आपकी सर्जरी होने वाली है या हाल ही में कोई सर्जरी हुई है तो आंवले का सेवन कम या बंद कर दें। आंवला खून पतला और थक्कों को जमने में बाधा उत्पन्न करने का काम करता है। जिसकी वजह से सर्जरी के दौरान ज्यादा खून बह सकता है।

किडनी स्टोन

आंवले में ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होने से किडनी स्टोन का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा इसका अधिक सेवन बालों और त्वचा को भी नुकसान पहुंचाता है।

Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।