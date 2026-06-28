क्या बियर पीने से निकल जाती है पथरी? यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पराग ने बताए किडनी स्टोन से जुड़े 5 बड़े मिथक

किडनी में स्टोन होने की समस्या आजकल हर दूसरे व्यक्ति को है और लोग मानते हैं कि बियर पीने से ये निकल जाती है। पुणे के यूरोलॉजिस्ट ने इस बारे में बताया और साथ ही किडनी स्टोन से जुड़े कुछ मिथकों के बारे में भी खुलकर बात की।

किडनी में स्टोन होना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, हर दूसरे व्यक्ति के गुर्दे में पथरी की समस्या बनी हुई है। पथरी होने पर लोग अपने इलाज भी शुरू कर देते हैं, जैसे ये मत खाओ वह मत खाओ या फिर बियर पी लो उससे पथरी निकल जाएगी। कई लोग किडनी स्टोन होने पर 5-6 कैन बियर पीना भी शुरू कर देते हैं। पुणे के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पराग गुलहने ने बताया कि किडनी स्टोन से जुड़े ऐसे कई मिथक हैं, जिन्हें लोग सच मानकर फॉलो करते हैं। इनमें से कुछ चीजें शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं आखिर किडनी स्टोन को लेकर 5 झूठ कौन से हैं, जिन्हें हर कोई सच मानता है।

किडनी स्टोन से जुड़े 5 मिथक 1- बियर पीने से खत्म होती है पथरी डॉक्टर पराग कहते हैं कि पहले जमाने में पथरी की दवाई ज्यादा नहीं होती थी और बियर में 95% पानी होता है और 5% अल्कोहल होता है। इसलिए बियर लोग पी लेते हैं, जिससे पथरी पेशाब के रास्ते निकल जाए। डॉक्टर कहते हैं कि तब लोग थोड़ी बियर पीते थे, लेकिन अब लोग 4-5 कैन एक ही दिन में पी लेते हैं। इससे कई नुकसान भी होते हैं, जैसे आपका लिवर खराब हो सकता है, पेट संबंधी गंभीर समस्या बन सकती है। डॉक्टर कहते हैं कि बियर से पथरी निकल सकती है लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, जिन्हें लोग नहीं देखते। बियर की जगह अगर आप सादा पानी 3-4 लीटर पीते हैं, तब भी स्टोन बाहर निकल सकती है।

2- दूध वाले प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते लोग कहते हैं कि किडनी स्टोन होने पर दूध या उससे बनने वाली चीजें जैसे दही, पनीर नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स कैल्शियम और विटामिन डी का अच्छा सोर्स होते हैं। 1 गिलास दूध में 300-400 ग्राम कैल्शियम होता है, जो शरीर को चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि आप पथरी होने पर दूध पी सकते हैं। ज्यादा पीने से बचें लेकिन दिनभर में 1 गिलास दूध पीना सही है।

3- स्टोन ऑपरेशन से ही निकलेंगे डॉक्टर कहते हैं कि कई लोगों का सवाल होता है कि क्या किडनी स्टोन सिर्फ ऑपरेशन करने के बाद ही निकल सकता है। इसे डॉक्टर बड़ा झूठ मानते हैं, उनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर पराग ने कहा कि 3-4-5 mm वाली पथरी को दवाई के जरिए भी निकाला जा सकता है।

4- 3 mm की पथरी में दर्द या चुभन कई मरीज कहते हैं कि छोटी पथरी है लेकिन चुभन और दर्द बना हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि किडनी स्टोन होने पर दर्द तभी होता है, जब पथरी पेशाब निकलने वाली नली में फंस जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि हर किडनी स्टोन में दर्द नहीं होता।

5- गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन सेम होते हैं डॉक्टर पराग कहते हैं कि गॉल ब्लैडर और किडनी वाली पथरी दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों का इलाज और डॉक्टर भी अलग होते हैं। पित्त की थैली में जब स्टोन होते हैं, तब उसे ऑपरेशन कर निकाल दिया जाता है। वही किडनी में पथरी होने पर सिर्फ पथरी को निकालते हैं न कि किडनी को।

डॉक्टर की सलाह डॉक्टर पराग कहते हैं कि अगर आपको किडनी में पथरी हो जाए, तो सिर्फ बियर पीना ही शुरू न करें। बल्कि सही समय पर इलाज लें। कई बार किडनी बड़ी हो जाती है, जिसमें काफी दर्द होता है। अगर आप घरेलू इलाज के भरोसे बैठ रहें, तो बड़ा खतरा हो सकता है।