बेड पर जाते ही नींद गायब हो जाती है तो करें ये 5 मिनट योगा एक्सरसाइज, गहरी नींद आने में मिलेगी मदद

संक्षेप: 5 Minute yoga exercise for better sleep: हर रोज बिस्तर पर लेटकर नींद आने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो आज से ही इन 6 योगा और एक्सरसाइज को 5 मिनट करें। ये एक्सरसाइज अच्छी और गहरी नींद लाने में मदद करती हैं।

भागदौड़ भरी लाइफ में थकान और तनाव के बाद गहरी और सुकून भरी नींद आना भी काफी सारे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो घंटों करवट बदलते और सोचते रह जाते हैं। फिर फोन उठाकर चलाने लगते हैं। नतीजा रात की नींद पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है और बिना गहरी, अच्छी नींद आए सुबह फिर से डेली रूटीन में लगना पड़ता है। नींद ना आने की समस्या लंबे टाइम में कई सारी बिमारियों को न्योता देती है। हार्ट हेल्थ से लेकर बॉडी का सर्काडियन रिदम तक बिगड़ जाता है। जिसकी वजह से तनाव और स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ने लगता है। रोजाना बेड पर लेटकर 5 मिनट की गई ये एक्सरसाइज जल्दी नींद लाने में मदद करेगी। तो जान लें 5 मिनट योगा एक्सरसाइज।

चाइल्ड पोज सबसे पहले बिस्तर पर बैठें और घुटनों को पीछे की ओर मोड़कर बैठ जाएं। जैसे वज्रासन पोजीशन में बैठते हैं। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और धीरे से आगे झुकते हुए सिर को बिस्तर पर टिका लें। चाइल्ड पोज में करीब 60 सेकेंड तक रहें।

साइड स्ट्रेचिंग चाइल्ड पोज में रहते हुए ही राइड साइड की ओर झुक जाएं। ऐसे कि लेफ्ट वेस्ट में स्ट्रेच फील हो। उसी तरह से लेफ्ट साइड की ओर भी झुककर चाइल्ड पोज में बने रहें। 30-30 सेकेंड दोनों साइड पर स्ट्रेच करने के बाद सीधा बैठ जाएं।

पैरों को करें स्ट्रेच अब बिस्तर पर ही पूरा लेट जाएं और लेफ्ट पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए ऊपर चेस्ट तक लगाएं। इसी तरहसे राइड घुटनों को भी मोड़ते हुए चेस्ट तक सटाकर छोड़ें।

पैरों को दें रेस्ट अब लेफ्ट पैर को घुटनों से मोड़ते हुए पैरों को जांघों से फैलाएं और तलवों को दूसरे पैर के जांघ के पास टिकाएं। बॉडी को रिलैक्स करें और पैरों को खुला छोड़ें। दोनों पैरों के साथ ये प्रोसेस दोहराएं।

हिप ओपनर स्ट्रेचिंग बिस्तर पर बिल्कुल स्ट्रेट लेटें और लेफ्ट पैर को उठाकर राइड साइड की तरफ ले जाएं। और कमर में स्ट्रेच महसूस करें। ध्यान रहे कंधे पूरी तरह से फ्लैट बिस्तर पर ही टिके रहने चाहिए। इसी तरह से दूसरे पैर को भी घुमाएं। ये एक्सरसाइज हिप ओपनिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। जिसकी मदद से ट्रैप इमोशन को रिलीफ होने में मदद मिलती है।