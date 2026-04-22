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5 मिनट उबाला तो घर महक उठेगा! जरूर जानें ये काम का हैक

Apr 22, 2026 02:38 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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How to remove bad smell from room naturally: गर्मियों में घर के अंदर से अजीब सी स्मेल आती है। जिसे भगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये 5 मिनट वाला हैक आपकी मदद करेगा। बिना किसी केमिकल के इसकी मदद से घर की सारी बदबू दूर हो जाएगी। जानें क्या है हैक

5 मिनट उबाला तो घर महक उठेगा! जरूर जानें ये काम का हैक

गर्मियों के सीजन में घर में अजीब सी स्मेल भर जाती है। जिससे छुटकारा पाने के लिए आप तरह-तरह के रूम फ्रेशनर खरीद कर लाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी बेअसर साबित हो जाते हैं। भर-भरकर इन नकली केमिकल वाले फ्रेगरेंस का इस्तेमाल आपके और परिवार खासतौर पर छोटे बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ है क्योंकि इन ऑर्टीफिशयल फ्रेगरेंस में फार्मेल्डिहाइड, बेंजीन, पैथेलेट्स जैसे केमिकल यूज होते हैं जो मेडिकली कैंसर के कारक के रूप में प्रूव हैं। ऐसे में ये 5 मिनट वाला हैक घर को नेचुरली महकाने में मदद करेगा। जान लें क्या है ये हैक....

गर्मियों में घर में क्यों बढ़ जाती है बदबू

गर्मियों के मौसम में घर के अंदर घुसने पर अजीब सी स्मेल का सामना करना पड़ता है। जिससे निपटने के लिए फौरन रूम स्प्रे छिड़कने की बजाय कारण का पता लगाएं। घर की बदबू के लिए ये कारण जिम्मेदार होते हैं….

  • जिसका कारण आपके गंदे कपड़े जो पसीने से मैले होते हैं।
  • आपके गंदे जूते जिनसे पसीने की स्मेल आती है।
  • वहीं साथ में गंदे मोजे, जिन्हें आप टाइम पर धोते नहीं है।
  • इसके अलावा घर के सदस्य जब एक साथ होते हैं तो सभी के बॉडी से निकलने वाले पसीने और दुर्गंध घर में भरी होती है क्योंकि ज्यादातर लोग गर्मियों में खिड़की, दरवाजा गर्मी से बचने के लिए बंद करके रखते हैं। ऐसे में ये सारी बदबू भरी रहती है और घर को महकाने की जरूरत बार-बार पड़ती है।

घर महकाने के लिए करें ये काम

सफाई का रखें ध्यान

सबसे पहले घर के अंदर पसीने डूबे, गंदे कपड़ों को रखने की जगह निश्चित करें। हर कमरे में और यहां वहां फैले गंदे कपड़ों की बदबू दूर करना जरूरी है।

  • गंदे जूते और मोजों की सफाई रखें।
  • घर में एंटीबैक्टीरियल लिक्विड से पोछा लगाएं। जिससे घर के बैक्टीरिया खत्म हो और बदबू ना फैले।
  • साथ में ये नेचुरल तरीका अपनाएं

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5 मिनट उबालें संतरे और नींबू का छिलका

घर में संतरे या नींबू का छिलका तो जरूर होगा। इन छिलकों को यूं ही फेंकने की गलती ना करें। बस सारे छिलकों को एक लीटर पानी में डालें और साथ में तीन से चार लौंग डालकर गैस पर उबलने के लिए रख दें। ध्यान दें कि उबलते वक्त ढक्कन से इसे ढंके नहीं। संतरे का छिलका जब उबल रहा होगा इसका नेचुरल अरोमा चारों तरफ फैलेगा और घर को महकाएगा। अगर आपके पास संतरे के छिलके नहीं है तो नींबू के छिलके भी वहीं काम करेंगे। घर को नेचुरली अरोमा देने के लिए ये केमिकल फ्री हैक जरूर ट्राई करें। रिफ्रेशिंग स्मेल माइंड को भी रिलैक्स करेगी।

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Aparajita

लेखक के बारे में

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अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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