संतरे के छिलकों को कचरे में फेंकने की ना करें गलती, वेट लॉस ही नहीं मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे
Health Benefits of Orange Peel : संतरे के छिलकों को सही तरीके से डाइट में शामिल करके आप ना सिर्फ ग्लेइंग स्किन बल्कि अपना वेट लॉस का सपना भी पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं संतरे के छिलके के सेहत से जुड़े ऐसे ही कई जादुई फायदे।
संतरा सर्दियों का सुपरफूड माना जाता है। इसमें मौजूद विटामिन सी, विटामिन ए, फोलेट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और फाइबर के साथ विटामिन बी6, थायमिन, और खनिज जैसे फास्फोरस और आयोडीन प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा बनाकर कई रोगों से बचाव करने में मदद करते हैं। अकसर घरों में संतरा खाने के बाद उसके छिलके बेकार समझकर कूड़े में फेंक दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं संतरे के फल की ही तरह उसके छिलके भी सेहत को कई गजब के फायदे देते हैं। इन्हें सही तरीके से डाइट में शामिल करके आप ना सिर्फ ग्लेइंग स्किन बल्कि अपना वेट लॉस का सपना भी पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं संतरे के छिलके के सेहत से जुड़े ऐसे ही कई जादुई फायदे।
संतरे के छिलके के 5 जादुई फायदे
हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद
संतरे के छिलके में फ्लेवोनॉयड्स, फाइबर और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो हार्ट हेल्थ को अच्छा बनाए रखने में मदद करते हैं। ये पोषक तत्व ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मदद करते हैं। जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है।
इम्युनिटी रखें स्ट्रॉन्ग
आपको जानकर हैरानी होगी कि संतरे के छिलके में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सिडेंट्स की मात्रा गूदे से भी ज्यादा होती है। जो शरीर में वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता बढ़ा सकते हैं।
वेट लॉस में फायदेमंद
ऑरेंज पील टी या पाउडर में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भूख को कंट्रोल करने में मदद करके ओवरईटिंग से बचाव करते हैं। जिससे वेट लॉस जर्नी आसान बनती है। संतरे के छिलके में मौजूद नेचुरल फाइबर मेटाबॉलिज्म को तेज करके फैट बर्निंग प्रोसेस को एक्टिव बनाता है।
डाइजेशन होता है बेहतर
ऑरेंज पील्स में मौजूद फाइबर पाचन में सुधार करके पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। जिससे गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या में राहत मिलती है। इनका नियमित सेवन आंतों में सूजन को कम करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है।
ग्लोइंग स्किन
ऑरेंज पील एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुणों से भरपूर होने की वजह से त्वचा से डार्क स्पॉट्स, ऑयल और पिंपल्स की समस्या को कम करने में मदद करता है। इसका पाउडर बनाकर चेहरे पर फेस पैक की तरह लगाने से त्वचा तुरंत ग्लो करने लगती है।
