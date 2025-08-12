रसोई में हैं ये 5 मसाले तो कैंसर का खतरा होगा कम! डॉक्टर से जानें फायदों की लिस्ट 5 Indian spices that helps in prevent risk of cancer doctor shared list and benefits, हेल्थ टिप्स - Hindustan
रसोई में हैं ये 5 मसाले तो कैंसर का खतरा होगा कम! डॉक्टर से जानें फायदों की लिस्ट

कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ तरंग कृष्णा कहते हैं कि अगर आपकी डेली डाइट में ये मसाले शामिल हैं, तो कैंसर होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। आइए जानते हैं इन मसालों के बारे में, ताकि आप भी इन्हें अपने खानपान में शामिल कर सकें।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 06:20 AM
मसाले, भारतीय रसोई की जान हैं। ये महज खाने का स्वाद बढ़ाने का ही काम नहीं करते बल्कि कई बीमारियों को भी कोसों दूर रखते हैं। आपको जानकारी हैरानी होगी लेकिन कुछ मसाले तो ऐसे भी हैं, जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचने में भी मदद करते हैं। ऐसा हमारा नहीं बल्कि कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ तरंग कृष्णा का कहना है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपकी डेली डाइट में ये मसाले शामिल हैं, तो कैंसर होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। ये सभी मसाले आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने का काम करते हैं, जिस वजह से शरीर कई बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाता है। आइए जानते हैं इन मसालों के बारे में, ताकि आप भी इन्हें अपने खानपान में शामिल कर सकें।

हल्दी है बेहद गुणकारी

डॉक्टर तरंग कृष्णा कहते हैं कि अपनी डाइट में हल्दी को जरूर शामिल करना चाहिए। हल्दी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को नेचुरली कम करने में मदद करती है। साथ ही हल्दी का सेवन करने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम होता है, जिस वजह से कैंसर होने का खतरा लगभग ना के बराबर हो जाता है। यूं तो अमूमन भारतीय खाने में हल्दी का इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको थोड़ी अच्छी मात्रा में हल्दी का सेवन शुरू कर देना चाहिए।

काली मिर्च को करें डाइट में शामिल

डॉक्टर तरंग कृष्णा कहते हैं कि काली मिर्च भी उन पांच मसालों में शामिल है, जो कैंसर से बचाव में मदद करते हैं। काली मिर्च भी शरीर की इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा काली मिर्च में 'पिपरिन' नामक एक कंपाउंड मौजूद होता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जब आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, तो गंभीर बीमारियों का खतरा अपने आप ही कम हो जाता है।

लहसुन भी है फायदेमंद

अपनी डेली डाइट में लहसुन को शामिल कर के भी आप कैंसर का खतरा काफी हद तक कम कर सकते हैं। डॉक्टर तरंग के मुताबिक लहसुन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, जो शरीर की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इसके अलावा लहसुन बॉडी की हीलिंग को भी फास्ट करता है। जिन लोगों को मोटापे यानी ओबेसिटी की समस्या है, उनके लिए भी लहसुन बेहद फायदेमंद होता है।

जीरा करें खानपान में शामिल

जीरा भी बहुत फायदेमंद मसालों में से एक है। डॉक्टर तरंग कहते हैं कि जीरा पेट के लिए सबसे ज्यादा सूदिंग और अच्छा मसाला है। ये पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके अलावा जीरे में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, जो सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं और बॉडी में आने वाले हानिकारक बदलावों को रोकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी डेली डाइट में थोड़ा सा जीरा जरूर शामिल करें।

मेथी दाने का पानी पीना शुरू करें

डॉक्टर के मुताबिक मेथी दाने का सेवन भी कैंसर के रिस्क को कम करता है। खासतौर से अगर आप सुबह उठकर मेथी दाने का पानी पीना शुरू कर दें, तब तो इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बस रात में एक चम्मच मेथी दाना, एक गिलास पानी में सोक कर के रख दें। फिर, सुबह इसे खाली पेट पी जाएं। ये ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को रेग्यूलेट रखने में मदद करता है। डॉक्टर कहते हैं कि कई रिसर्च में पाया गया है कि मेथी दाना, ब्रेस्ट कैंसर को हील करने में भी काफी फायदेमंद होता है।

